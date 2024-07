Badosa s’enfonsa contra Vekic i diu adéu a Wimbledon

Paula Badosa ha perdut aquesta tarda davant la croata Donna Vekic (6-2, 1-6 i 6-4) i s'ha acomiadat del torneig de Wimbledon als vuitens de final. la baix-empordanesa, en el seu millor torneig des que es va lesionar l’any passat a Roma, va perdre l’oportunitat de ser en quarts de final de Wimbledon per primer cop i d’igualar el millor resultat en un gran eslam, els quarts de final de Roland Garros 2021. El partit contra la croata va estar marcat per les aturades per pluja, que el va fer suspendre tres vegades, amb 5-2 per a Vekic en el primer set, amb 5-1 per a Badosa en el segon i amb 4-3 per a la croata en el tercer. Amb la victòria final, la croata va acabar a terra i plorant d’alegria per un resultat que li permet ficar-se entre les trenta millors del món.