Djordjevic s'acomiada de Fontajau

El Bàsquet Girona continua perfilant la plantilla per aquesta nova temporada a l'ACB. És el moment de decidir qui continua i qui no i també quines peces reforçaran el conjunt que dirigirà Fotis Katsikaris. En aquest sentit, avui s'ha conegut un nou adéu, el d'Stefan Djordjevic. El pivot serbi s'afegeix, doncs, a la llista de baixes que formen, de moment, Colom, Vila i Goloman i diu adéu a Fontajau. Ho fa havent jugat 29 partits en els quals ha signat una mitjana de 5'1 punts i 3 rebots. Djordevic, de 25 anys, va arribar l'estiu passat a Girona procedent de l'Igokea bosnià. El club continua treballant per reforçar una plantilla que, de moment, té confirmats Marcos, Ferrando, Fjellerup, Martínez, Sibande, Durham i Sorolla. Susinskas, Pons i Iroegbu també tenen contracte en vigor.