El gironí que compleix un somni després d’un camí ple de traves

Amb més interrogants que certeses, un nen hondureny de tres anys aterrava amb la seva família a Girona en busca d’un futur millor. Suposava deixar enrere les seves arrels i arrancar una nova vida en una ciutat desconeguda amb la necessitat d’integrar-se el més aviat possible. El petit Josué Elvin Canales ho sabia prou bé i 22 anys després ho resumeix així: «Quan ets petit t’adaptes a tot».

Arribar amb només tres anys a la ciutat i haver fet tot el cicle educatiu en l’escola catalana li va permetre interioritzar la llengua com si pràcticament hagués nascut a Catalunya, i el nivell que té a dia d’avui és d’una qualitat envejable. En aquest sentit, Canales reconeix que aprendre el català les ha estat clau per una millor integració en el seu entorn i afegeix que utilitza indistintament les dues llengües. «Normalment parlo amb el primer que l’altre persona em parli», destaca.

Va començar primària a l’escola Joan Bruguera i els últims dos cursos els va fer a l’Escola Montfalgars. La secundària la va cursar a l’Institut Santa Eugènia i va ser aquí quan es va iniciar en l’esport que al cap d’onze anys li permetrà participar ni més ni menys que en uns Jocs Olímpics. Va ser en un cross escolar, «com qui s’apunta a una carrera de poble», apunta un Canales que en aquell moment no era conscient de fins a quin punt l’atletisme li marcaria la vida. Quan era cadet es va incorporar a l’escola del GEiEG i allà va estar més de tres anys sota les ordres de l’entrenador Josep Maria Badosa. Seria l’últim pas abans de començar a competir professionalment.

Una marca ho precipita tot

Amb la progressió que havia estat demostrant se li obria una etapa plena de reptes i aspiracions, però en el seu cas ho va haver de treballar més, perquè el fet de no tenir la nacionalitat li barrava el pas a competir amb la selecció espanyola. Durant uns anys va continuar el seu camí amb Hondures amb tot el que això suposava de viatges travessant l’Oceà Atlàntic quan ell ja s’havia establert a la capital gironina. Ara ja feia algunes temporades que competia amb la fitxa catalana en l’àmbit estatal i l’any passat va aconseguir una beca per anar al CAR de Sant Cugat, on s’entrenava sota les ordres de Carles Castillejo.

I el passat divendres tot es va precipitar, després d’haver registrat la marca mínima per poder ser seleccionat pels Jocs, amb un rècord català de 1:44:49 a Guadalajara. Automàticament, Worlds Athletics va comunicar a la Federació Espanyola que passava a ser elegible amb efecte immediat en competicions internacionals. Finalment, tant temps d’espera havia valgut la pena, perquè el premi de participar en uns JJOO és extraordinari.

Alguns dels requisits per optar al «transfer» que atorga Worlds Athletics són renunciar a competir amb el país d’origen i demostrar la teva integració al país qual aspires a representar a través, per exemple, dels estudis. L’atleta gironí complia plenament aquestes condicions però el mateix Canales intueix que «abans no interessava tant com divendres passat. Jo sabia que potser amb la mínima olímpica podria fer força perquè em donessin el permís de manera urgent. Però fins divendres no sabia si sortia el transfer», assegura Elvin Canales, que compartirà protagonisme gironí en atletisme amb Adel Mechaal i Esther Guerrero.

Un atleta explosiu

La seva presència serà un dels grans al·licients en aquesta disciplina perquè com ja es va poder veure en els campionats d’Espanya de la Núcia té un estil que no deixa indiferent a ningú. «Jo soc un corredor amb molt de nervi, un velocista llarg. Es una prova que la pots enfocar de diferents maneres. La meva força és el nervi que tinc, el canvi i l’explosivitat», detalla el gironí, que en la cita de París competirà només en la distància de 800 metres.