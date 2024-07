El Bisbal es reforça amb un jugador interior experimentat en l'elit

Primer fitxatge de pes del Bisbal Bàsquet en el seu objectiu de fer una bona temporada en el debut a Segona FEB. Els baix-empordanesos van anunciar ahir el reforç del pívot búlgar Spas Nikolov, provinent d’un Cuarte de Huerva que va ser rival del Bisbal la temporada passada a EBA. De 26 anys, Nikolov va ser un dels millors jugadors de la competició amb 17,8 punts per partit, 8,2 rebots per partit i 21,7 crèdits de valoració en 33 minuts jugats de mitjana.

Però més enllà de les seves estadístiques a la quarta categoria del bàsquet espanyol, el que més crida l’atenció de la seva trajectòria i el converteix en un fitxatge especialment interessant és que té experiència en l’elit de lligues europees. El búlgar va debutar de manera testimonial en la lliga nacional del seu país en la seva època encara de formació, mentre que la temporada 2022-2023 va jugar al Basket SKT Ieper de la primera divisió belga amb uns números gens menyspreables. En 17,8 minuts de joc, va anotar 7,3 punts i capturar 4,7 rebots per partit per un total de 7,9 de valoració.

Nikolov és un pívot que també pot ocupar la posició de quatre i que destaca per la seva versatilitat. Llegeix bé el joc, té bons fonaments a sota cistella i és un gran finalitzador, i a més té capacitat per llançar des de la mitja distància o des del perímetre, tot i que com a jugador alt no és la seva especialitat.

En la seva participació a la Lliga EBA va registrar més d’un 60% en tirs de 2, un 28% en triples llançant-ne només un per partit, i un notable 74% en tits lliures, sobretot per jugadors de la seva posició. El búlgar formarà una parella interior temible amb Lamin Dibba, que va ser una peça clau en l’ascens de categoria dels bisbalencs gràcies a la seva intimidació i contundència sota els cèrcols.

Ara el conjunt baix-empordanès ja té el perfil de cinc que buscava, i les últimes incorporacions que quedaran per completar la plantilla són la d’un quatre o un perfil que pugui jugar tant al tres com al quatre i un base que acompanyi al capità i màxim anotador l’última temporada, Xevi Torrent.