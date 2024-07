David Bigas deixa l'Olot després de sis temporades i tres ascensos

Parlar de l'Olot és parlar de David Bigas, i a l'inrevés. Ambdós s'han retroalimentat al llarg d'una trajectòria envejable, de sis temporades en què han viscut moments de tots colors. Bigas, però, va fer oficial que deixa l'entitat de la Garrotxa per motius personals i no formarà part de la plantilla de Pedro Dólera en l'any del retorn a la Segona RFEF.

Bigas ha disputat 161 partits amb la samarreta olotina, dividits en dues etapes, en què el punt més àlgid de la relació van ser els tres desitjats, patits i celebrats ascensos de categoria.

El lateral peraladenc, segons defineix el club, «és un jugador emblemàtic molt estimat al vestidor i també per l'afició». «Futbolista d'equip que ha donat un rendiment fiable i regular per la banda esquerra i que, tot i la competència, sempre s'ha acabat guanyant el lloc. Has deixat petjada i sempre seràs un dels nostres!», l'acomiadava l'entitat.

Amb vint anys, Bigas va estrenar-se a la Segona Divisió amb el Girona, sota les ordres de Pablo Machín, la temporada 2014-15, la del Lugo i els 82 punts. El defensa va jugar un parell de partits al futbol professional aquell any, a Montilivi contra el Barça B i a la Romareda, on va ser expulsat. També va jugar diverses temporades al Llagostera.