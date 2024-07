L’Escala fixa una data per al seu retorn i els amistosos de l’estiu

Un munt d'equips fan el compte enrere per tornar a l'activitat després d'unes merescudes vacances. Un d'ells és l'Escala, de la Tercera RFEF, que tindrà la difícil missió d'oblidar un any pràcticament perfecte, el del seu debut a la categoria, on l'arribada d'Aday Benítez a la banqueta va transformar les expectatives d'una entitat que no només no va patir per la permanència, sinó que gairebé es classifica per a disputar el play-off d'ascens.

Sense el de Sentmenat, nou entrenador de l'Europa, l'aterratge de Raul Paje ha de permetre serenor i bons aliments, amb l'objectiu de la salvació tatuat a foc. Els del Nou Miramar reprendran els entrenaments el pròxim 22 de juliol i tenen fixats set amistosos durant la pretemporada. Tots ells, a l'agost.

L'estrena serà el dia 7 al Narcís Sala contra el Sant Andreu (19 hores); s'enfrontaran a casa contra l'Olot tres dies més tard, el 10 (19 hores); el dia 15 es desplaçaran al Municipal Mas Oliva per veure's les cares contra el Roses (19 hores); el filial del Girona, amb la gran novetat de Quique Álvarez com a primer entrenador, serà el rival programat per al dia 20, novament com a local (19 hores); l'endemà, el 21, cap a Badalona a jugar contra els amfitrions (18.30 hores); el penúltim el dia 25 a casa contra el Torroella (18 hores) i acabarà el 31 a l'estadi del Lloret (18 hores).