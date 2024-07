Un reclam de Primera per al Girona Futsal

Hi ha noms propis que estan predestinats a canviar la història d'un club. Perquè aporten un carisma impactant que provoca un creixement a l'alça imparable. Perquè tècnicament són uns superdotats i influeixen tan dràsticament en els resultats que el col·lectiu es fa immens. Qui sap si serà el cas del manresà Carlos Corvo i el Girona Futsal, l'últim capítol, fins al moment, de la trajectòria d'un jugador que ha viscut un munt d'experiències, des de la Primera Divisió a la Kings League.

Corvo s'uneix al projecte de Sito Rivera a la Tercera Divisió amb la modèstia i la humilitat d'intentar contribuir al creixement d'un club que té l'ascens de categoria entre cella i cella. El Girona Futsal, ambiciós, vol arribar a dalt de tot. I per això no va dubtar a contactar amb un jugador que, tot i tenir 41 anys, en una categoria com la dels gironins és una aposta gairebé segura.

Des del club, remarquen que a part de les qualitats esportives, aquest és un fitxatge estratègic per impulsar el desenvolupament no només del primer equip, sinó també de la base. El tanca manresà serà un reclam per a les noves generacions, que podran seguir al Pavelló de Palau a un jugador amb una llarga experiència professional tant a la LNFS amb l'Indústries Santa Coloma, Ribera Navarra i AD Sala 10 Saragossa, com amb equips molt importants de Catalunya (Manresa FS, Sala 5 Martorell, Cerdanyola, etcètera). També s'ha deixat veure en l'àmbit internacional després d'haver jugat amb l'Al Rayyan de Qatar.

Corvo, d'un perfil clarament ofensiu, va estar recentment al Castelldefels FS i a la Kings League, amb l'xBuyer Team.