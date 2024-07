El Girona d'hoquei canvia de nom i passa a dir-se Hipoteca Girona Club Hoquei

El Girona, que aquest any no competirà a l'OK Lliga després de descendir de categoria, canvia la seva nomenclatura per convertir-se en Hipoteca Girona Club Hoquei, amb el nom de l'esponsòr principal. «No només es vol tornar els primers equips, masculí i femení, a la màxima categoria, sinó també tornar a competicions europees, a part de continuar creixent des de baix a la base i passant per totes les categories. Hem d'estar a l'altura d'aquestes circumstàncies», asseguren.

