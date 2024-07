El vestit que va portar el «pecat» a Wimbledon

Ara que les pistes sagrades de Wimbledon tornen a omplir-se de jugadors immaculats complint rigorosament amb les exigents normes d’etiqueta que imposa l’organització d’aquest torneig, és un magnífic moment per recuperar el que va passar fa 75 anys quan la indumentària d’una tennista es va convertir en objecte principal de debat fins a arribar al Parlament britànic.

Gussie Moran (o Gussy, que era com li agradava que li diguessin) era una jugadora californiana amb un bon cop de dreta que va aconseguir sumar prou punts per ficar el cap en el torneig de Wimbledon de 1949. Era una jove atractiva que gràcies a les amistats de la família va aparèixer com a extra en alguna pel·lícula i formava part del cercle d’amistats de Charles Chaplin. Fins i tot va ser ell que li va organitzar la festa de petició de mà del primer dels seus matrimonis amb tot just 19 anys.

Ted Tinling era un jove anglès que des de petit cultivava les seves dues passions: el tennis i la moda. Els seus problemes d’asma van fer que als anys 20 el seu pare l’enviés un temps a Niça, i al club de tennis de la localitat francesa va conèixer la llegendària Suzanne Lenglen. Aquesta amistat el va portar el 1927 a Wimbledon per primera vegada. Tinling es va transformar en un personatge essencial per al torneig i al mateix temps en dissenyador de molts dels vestits que s’utilitzaven durant aquelles dues setmanes. A finals dels anys 40 era una absoluta celebritat a Wimbledon.

Amb motiu de la seva primera presència a Wimbledon, Gussie Moran va contactar amb Tinling perquè dissenyés el vestit amb què jugaria a les pistes londinenques. La noia, que no tenia la menor intenció de passar inadvertida, tenia les seves pròpies idees. Pretenia que el disseny tingués la faldilla i cadascuna de les mànigues d’un color diferent. Tinling va haver de frenar les seves expectatives i posar-la al dia en relació amb les normes d’etiqueta a Wimbledon, on tothom ha de lluir a la pista un blanc impol·lut. Però el dissenyador li va dir que treballaria en un model atrevit que la convertís en el centre d’atenció durant aquells dies.

Tinling va plantejar un vestit que no es diferenciava gaire del que es portava en aquell temps, però va introduir una important novetat, i era la roba interior amb brodats de randa que era fàcil que es veiés a l’escurçar una mica més la longitud de la faldilla. Quan la jugadora va trepitjar per primera vegada les pistes de Wimbledon per estrenar-se en el torneig, la seva indumentària va causar sensació perquè era la primera vegada que es feia tan visible la roba interior d’una jugadora, un detall accentuat per la randa. Gussie Moran es va convertir de la nit al dia en el centre d’atenció del torneig.

Per a la moral de finals dels anys 40 allò era una revolució. I molt més a Wimbledon, on tot sempre semblava estar sota control i les sorpreses mai eren benvingudes. Per al seu segon partit, els fotògrafs van buscar angles que fessin més visible la seva roba interior i els diaris van començar a anomenar-la Gorgeous Gussie. El torneig estava acostumat que les grans jugadores fossin les que convoquessin més públic i aficionats al seu voltant, però ara s’enfrontaven a una situació nova: la d’una jugadora que arrossegava masses únicament per la seva indumentària i el seu atractiu.

La cosa es va descontrolar. Al Parlament Britànic va arribar a tractar-se en un debat i el Comitè de l’All England Lawn Tennis Club va acusar Moran i Tinling de portar «la vulgaritat i el pecat al món del tennis». Les pressions per a la jugadora van ser gegants. D’una banda, es veia desbordada pels aficionats que volien conèixer-la (aquells dies li van ploure invitacions per a festes, una fins i tot dels Germans Marx, que eren a Londres), però alhora era pressionada pels organitzadors del torneig, que volien frenar aquell enrenou. Després de superar les dues primeres rondes, Gussie Moran es va presentar en el duel davant la britànica Hoaching amb una roba diferent. Ni rastre del disseny de Tinling ni de la roba interior amb brodats de randa.

De la pista al cine

Gussie Moran va perdre en el seu tercer partit a Wimbledon, d’una manera ajustada, en tres sets i es va acomiadar del torneig. Hi tornaria una vegada més, el 1950, en què arribaria als quarts de final vestida, com era d’esperar, amb una roba similar a la que lluïen la resta de jugadores. Ja als Estats Units, la jugadora va fer les seves primeres passes en el cine (va aparèixer a la pel·lícula Pat and Mike amb Spencer Tracy i Katharine Hepburn), va protagonitzar portades i anuncis publicitaris, li van posar el seu nom a un cavall de curses, a un avió i a una salsa. I temptada pels diners, va acceptar participar en una gira professional de tennis que li tancava definitivament les portes a la possibilitat de jugar els grans tornejos del circuit que estaven només oberts a jugadors amateurs.

El dissenyador va ser repudiat pel torneig, que el va acusar de «sexualitzar» el tennis

Per a Ted Tinling les coses van ser una mica més complicades. Wimbledon no li va perdonar l’incident de 1949 i el van repudiar. El van fer fora sota l’acusació d’haver portat l’esport «al terreny sexual» i durant 33 anys no va poder tornar a les seves instal·lacions per haver danyat, segons ells, la reputació del torneig. Van trigar a perdonar-lo. El 1982 va recuperar de manera temporal el seu lloc com a enllaç dels jugadors. En aquell moment Tinling era ja una petita celebritat perquè, tot i que li va costar al principi, les principals jugadores del tennis mundial dels anys setanta confiaven en ell perquè dissenyés els seus models.

Billie Jean King, Martina Navratilova, Chris Evert... totes volien la seva mà en les creacions. Tinling va ser l’home que més va fer evolucionar la vestimenta de les dones en el tennis i el responsable dels principals canvis que es portarien a terme, fins al punt de formar part del Saló de la Fama del Tennis Internacional. Martina Navratilova va ser l’última que va aixecar als anys vuitanta el trofeu de campiona de Wimbledon amb un model de Tinling. Va passar quatre anys abans de la seva mort, el 1990.

