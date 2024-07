El Bàsquet Girona queda fora d'Europa

El somni del Bàsquet Girona a Europa haurà d'esperar, de moment. Després que es descartés l'opció de jugar a la Champions, el club gironí ha sabut aquest matí que l'Europe Cup tampoc podrà ser. La FIBA ha anunciat la llista dels equips que hi participaran aquest curs 2024-25 i els gironins no hi figuren. En aquest sentit, de l'ACB sí que hi apareixen el Casademont Saragossa, que accedirà directament a la temporada regular, i el Bilbao Basket, que haurà de disputar la ronda prèvia.

La llista d'equips que accediran directe a l'Europe Cup. / FIBA