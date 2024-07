A Girona no hi haurà pantalla gegant per veure Espanya a la final de l'Eurocopa

A diferència d’altres municipis, a Girona no hi haurà pantalla gegant per veure Espanya en la final de l’Eurocopa que es disputa aquest diumenge a Berlín. Diversos ajuntaments catalans com el de Barcelona, Sabadell, Tarragona o Badalona habilitaran espais per a què els aficionats es reuneixin i puguin animar a la Roja, però l’Ajuntament de Girona ho ha descartat en tot moment.

El regidor del PSC-Girona pel Canvi, Ángel Martínez, ha demanat la instal·lació d’una pantalla gegant a la ciutat per veure la final de l’Eurocopa, encara que la seva petició no ha estat escoltada. «Aquesta Eurocopa compta amb la participació de quatre jugadors catalans: David Raya, Dani Olmo, Lamine Yamal i Marc Cucurella, que han jugat a un nivell altíssim i que han engrescat petits i grans a seguir i gaudir d’una de les competicions en l’àmbit futbolístic més importants a nivell mundial», ha comentat Ángel Martínez. El regidor ha destacat «l’interès de la ciutadania a Girona i l’impacte esportiu de l’esdeveniment, el qual promet unir la ciutat en esperit de comunitat i passió pel futbol».