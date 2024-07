L'Uni fitxa la pívot eslovaca Ivana Jakubcova

L’Spar Girona tanca la posició de cinc amb l'arribada de l'eslovaca Ivana Jakubcova. La directora esportiva de les gironines, Laia Palau, ha destacat que és una "jugadora interior molt alta. Té molt bona mà, com totes les del seu país. Àgil per l’alçada que té i amb amenaça de tir exterior. Té certa velocitat per córrer a la pista i intimidar els atacants amb la seva alçada. És la jugadora que dona rotació al cinc”, ha assegurat Palau.

D'aquesta manera, el conjunt gironí ja té 11 jugadores en plantilla i només quedaria una incorporació en les posicions exteriors per completar l'equip. La de Jakubcova és el setè fitxatge de les gironines, que tindran una plantilla renovada gairebé de dalt a baix.

Ivana Jakubcova (197 cm i 25 anys) és una pivot nascuda a Bratislava (Eslovàquia). Amb experiència internacional, la pivot va participar en l’últim Eurobasket, fent una bona mitjana d’11 punts i 3,7 rebots.

Aquesta passada temporada ha jugat amb el Ragusa, de la lliga italiana, i ha fet una mitjana de 7,6 punts i 3,7 rebots en un total de 20 enfrontaments. Jakubcova també ha militat a les files de l’Angers francès, al Lublin polonès, al Lucca italià o al Piestanske d’Eslovàquia.