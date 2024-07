Yamal impulsa Espanya a la seva cinquena final europea

Hi ha partits que consagren jugadors. Però sobretot, hi ha tornejos que els consagren per sempre més. Lamine Yamal, que encara no ha fet 17 anys (li falten tres dies) és ja un d’aquests: quan pitjor ho estava passant Espanya contra una França que ja s’havia avançat al marcador, va enganxar un xut a l’escaire que va empatar el partit i va obrir les portes a què, poc després, Dani Olmo, el remuntés. Per si no fos prou, l’acció de Yamal va ser a la cara de Rabiot, el jugador francès que hores abans li havia dit -mitjançant la premsa-, que si volia ser a la final, hauria de fer alguna cosa més. Doncs la va fer, i Rabiot la va veure des de lloc de privilegi. De passada, es va convertir -de llarg: més d’un any de diferència- en el jugador més jove a marcar un gol en una Eurocopa.

Espanya, però s’ha guanyat el dret a intentar guanyar un quart títol continental que la situaria al capdavant del palmarès del campionat continental. I ho va fer sent millor que França, amb més joc i ocasions i assegurant així el bitllet, per a esperar a Països Baixos o a Anglaterra en la final del diumenge a Berlín.

Espanya arribava amb el distintiu de favorita i la va defensar bé en la gespa, ja d’inici avisant amb una clara ocasió de Fabián Ruiz, que no va poder connectar bé una rematada de cap dins de l’àrea.

I això que França es va avançar en una de les poques ocasions que va tenir el combinat de Deschamps. I aquesta França, si alguna cosa té, és la seva solidesa defensiva. Però Espanya va ser la primera selecció a marcar-los de jugada i a fer-ho per partida doble, primer amb un autèntic golàs de Lamine Yamal i, després, amb Dani Olmo.