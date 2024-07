El gironí Ricard Font lidera una plataforma que debat sobre el futur del Barça

L'entorn del FC Barcelona està sortint de les ombres i es mobilitza lenta però decididament a dos anys de les eleccions presidencials. Si aquesta setmana es va presentar 'Som un clam' amb clares intencions electorals, grup liderat pel consultor Joan Camprubí Montal, nét de l'expresident Agustí Montal, aquest dijous ha sortit a la llum una plataforma que nega qualsevol voluntat d'erigir-se en aspirant al tron de Joan Laporta. 'Suma Barça' es defineix com un espai obert per bolcar idees, opinions, debatre i proposar solucions sobre la complexa situació del club.

"És un espai de joc amb la idea d'unir i fer propostes per millorar el Barça", va dir el constructor establert a Girona Ricard Font, que es va erigir en portaveu de 'Suma Barça' i es va descartar categòricament com a possible candidat a substituir el president actual. Es considera una iniciativa tan unitària que Font va dir que cabien "aquells que pensen que la solució als problemes és Laporta, Víctor Font o Toni Freixa", va dir assenyalant aquest últim, excandidat a la presidència present a l'acte. Com a convidat, figurava a la terrassa de l'hotel que va acollir l'acte un altre excandidat, Xavier Vilajoana.

Entre els principals impulsors del moviment hi ha Beto Agustí, expresident de l'ACB i de l'RCT Barcelona, Gerard Figueres, exsecretari General de l'Esport de la Generalitat, i del món de la política, Josep Maldonado i Joaquim Forn, exconseller d'Interior. En total formen el grup gairebé 50 socis que es van començar a reunir fa un any i mig.

"Hem de recuperar un Barça polit, ordenat. Volem modernitzar l'entitat per crear un nou cicle d'èxits", va assenyalar Font, que va alertar contra "els ismes, les capelletes, que debiliten el Barça". La paraula unitat va ser la més repetida. "Tothom la fa servir, però ningú la practica", va lamentar.

I en aquest sentit, ha recalcat que Suma Barça pretén ser una plataforma "seria, constructiva, acollidora, optimista i sense dramatismes" enmig d'"una situació excepcional en què hem de remar tots". Font (sense parentiu amb el candidat a la presidència) va explicar que el grup ha demanat una reunió a Laporta per exposar el 'leit motiv' de la seva creació. No els agrada la gestió, però les crítiques durant l'acte van ser tènues. “Estic convençut que la junta actual assumirà algunes de les propostes que sorgeixin de Suma Barça”.

La plataforma ha creat una web perquè socis i simpatitzants s'uneixin a la seva iniciativa i la seva voluntat és establir reunions periòdiques amb tots aquells que tinguin ganes d'aportar solucions a l'esdevenir del FC Barcelona. Al setembre convocaran una cita i en endavant s'acostaran a espais on es concentrin socis per escoltar les preocupacions de l'entorn. “A partir del setembre començarem una ronda per tot Catalunya allà on hi ha la gent, als bars, on es reuneixen els barcelonistes, per parlar amb ells, que ens expliquin, i hi puguin participar”.