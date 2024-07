Pedro Dólera demana un lateral dret i un extrem

A l’Olot li espera una temporada emocionant amb el debut a Segona RFEF. L’equip garrotxí va donar per finalitzades ahir les vacances d’estiu amb el retorn als entrenaments i l’estrena contra el Girona dimecres vinent al Municipal a la vista. «Començar la pretemporada sempre fa molta il·lusió. Tenim les energies renovades en un grup que té gent nova i que competirà en una categoria complicada. Volem fer les coses bé», va assegurar Pedro Dólera.

L’entrenador considera que «la plantilla està quedant bastant equilibrada»: «Amb en Sergi (Raset), sempre busquem jugadors polivalents que puguin ocupar diverses posicions i ens donin solucions. Jo apostaria per portar un parell de jugadors més: un lateral dret i un extrem. Estem treballant en això. Volem un perfil molt determinat i no fitxarem per fitxar».

Ahir tot just va ser el primer dia, però Dólera va dir, en referència als que segueixen, que «fa goig tenir aquests jugadors»: «Són molt bona gent. Amb l’actitud i la cara, paguen». Sobre els nouvinguts, va destacar que «estan contrastats a la categoria i han vingut a Olot perquè confien en el projecte». «Ho podem fer bé», va remarcar. Contra el Girona, es podran veure algunes pinzellades del nou Olot: «Donarem la cara».