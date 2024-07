Els socis del Bisbal veuran la Segona FEB per 90 euros

El Bisbal Bàsquet va presentar ahir la campanya d’abonaments per a la temporada del debut a la Segona FEB, amb un increment lògic del preu dels abonaments davant el salt important de categoria, tot i que per la majoria dels abonats quedarà encara per sota de les tres xifres.

Així, per a la zona general, el preu dels abonaments serà de 40 euros, que sumat a la quota de soci de 50 euros fa un total de 90 euros. Tot plegat suposa un increment de més del 100% respecte a la temporada passada. En el cas de la grada Nicholson, que aquest any no serà a peu de pista sinó en les tres primeres files de la graderia del fons, el preu de l’abonament puja fins als 80 euros, de manera que la quota total pels socis serà de 130 euros, 70 més que l’últim any. També hi haurà una zona d’animació amb 20 localitats inclosa a la zona de general.

Pels no socis i abonats, veure un partit des de la zona general costarà 8 euros, 10 des de la zona Nicholson, mentre que pels jugadors i jugadores dels equips base no hi hauran abonaments i el club reservarà un mínim de 40 entrades per a cada partit que tindran un preu de 5 euros.

El període de renovació pels socis va començar ahir i acabarà el divendres vinent. A partir del dia següent es podran formalitzar les altes de nous socis. Tot el procés per donar-se d’alta de soci o fer la renovació, així com per adquirir les entrades, es farà a través de la plataforma Koobin. Els socis disposen de totes les indicacions en el seu correu electrònic en un vídeo tutorial. A més, poden fer arribar qualsevol consulta al correu entrades@bisbalbasquet.cat.

Per altre costat, el club ha establert uns terminis per a la compra d’entrades de cada partit. Els socis podran confirmar la seva assistència fins el dimecres previ a les 12 de la nit, i a partir del dijous es posaran a la venda les entrades pel públic general.

El club es marca com a objectius de la temporada «que la massa social segueixi creixent, que el Pavelló Vell s’ompli a cada partit, i fer un equip competitiu a la tercera categoria del bàsquet espanyol que permeti continuar amb el camí d’èxits.

Mig miler d’espectadors

L’aforament del Pavelló Vell aquesta temporada serà de poc més de 500 localitats, una xifra que queda lluny del mínim de 2.000 espectadors que demana la FEB, tot i que hi ha altres equips de la categoria que tampoc compleixen aquest requisit. En aquest sentit, el director esportiu del club, Joan Ferrer, destaca que la capacitat del pavelló «no es pot augmentar per enlloc més».