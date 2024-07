Iroegbu i Susinskas, més a prop de quedar-se a Girona

Iroegbu i Susinskas estan més a prop de quedar-se al Bàsquet Girona. Els dos jugadors, amb contracte, podien executar una clàusula per desvincular-se de l’entitat gironina, però aquesta ja hauria caducat i ara la seva situació legal amb el club és la mateixa que la resta de jugadors amb contracte. Així doncs, si no hi ha cap sorpresa d’última hora, continuaran, perquè des del club no es té constància que hagin rebut l’interès d’algun equip.

El seu cas és similar al d’Yves Pons, jugador que també té contracte i que el club preveu que segueixi malgrat que va acabar la temporada lluny del nivell esperat. Ara bé, pel que fa al jugador francès nascut a Haití, encara caldrà esperar uns dies per veure si decideix o no fer ús de la clàusula que li permetria abandonar el Bàsquet Girona.

En cas de confirmar-se que els gironins retenen a aquestes tres peces, estaríem parlant d’un estiu molt positiu als despatxos de Fontajau. Per una banda, perquè cinc dels jugadors més importants la temporada passada continuarien (a aquests tres hi hem d’afegir Juani Marcos i Sergi Martínez), i, en segon lloc, perquè s’han fet fitxatges il·lusionants com els de Durham i Sibande.

Això sí, Katsikaris tindria el repte d’aconseguir que tres jugadors de característiques similars, amb els seus respectius matisos, puguin aportar el seu gra de sorra a l’equip potenciant les virtuts particulars de cada un d’ells.

La idea és que com a bases purs juguin Marcos i Ferrando, mentre que Iroegbu i Durham alternin les posicions d’1 i 2 i Sibande sigui un escorta que també pugui jugar de 3, amb un Susinskas i Sergi Martínez que per la seva alçada també poden ocupar ocasionalment la posició de 4. En aquest sentit, la versatilitat de la plantilla pot ser una de les fortaleses del nou Bàsquet Girona.