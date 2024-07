Les mans que tenen cura del Canadà

El cicle olímpic són quatre anys, però aquesta vegada seran tres a causa de l’ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 per culpa de la Covid-19. Per a la fisioterapeuta gironina Goretti Font «sembla que van ser ahir», la qual cosa no significa que «les ganes i els nervis» no es mantinguin «intactes» per als Jocs Olímpics de París 2024. Realment, serà com si fos la primera vegada perquè els podrà viure en «condicions normals». Font repetirà a la selecció olímpica de ciclisme del Canadà i, a diferència del 2021 en què hi va anar com a fisioterapeuta de confiança de la ciclista Karol-Ann Canuel (està retirada des del setembre d’aquell mateix any), aquest estiu tindrà amb un ‘rang’ més, tenint cura de totes les disciplines.

«Descobriré l’essència del que són uns Jocs Olímpics i ho faré a Europa, a prop de casa. Em fa molta il·lusió», assegura Font. I afegeix: «No me’ls imagino gens. Tinc molt present els Jocs de Tòquio. Teníem moltes restriccions, no podíem relacionar-nos amb cap altre esport ni bombolla que no fos la nostra. Sempre convivia amb l’staff. A part d’haver-nos de fer mil testos cada dia i seguir un munt de protocols... No sé què esperar, la veritat. La meva última experiència -i la primera- és molt recent. Aquests tres anys han passat rapidíssim. Estic a l’expectativa».

Goretti Font és la directora i fisioterapeuta del Gabinet Mèdic Girona, feina que compagina amb la selecció de ciclisme canadenca. «Porto tot l’equip. Des de Tòquio fins ara, he estat la fisioterapeuta líder de la secció de carretera. A París, tindré un altre paper i també m’encarregaré de pista», explica. Concretament, haurà de tenir cura de les ciclistes Alison Jackson, que va guanyar la París-Roubaix Femmes el 2023 i «pot ser una de les preferides per fer medalla», i la debutant Olivia Baril, que «va agafant experiència per poder optar-hi d’aquí a quatre anys»; i dels ciclistes Michael Woods, «la gran estrella del Canadà», i Derek Gee, vencedor de la Dauphiné i que en l’actualitat està corrent el Tour. Gee, a més a més, el coneix bé perquè viu a Girona.

La fisioterapeuta comenta que «la majoria de corredors i corredores tenen base a Europa»: «Molts viuen a Girona, on durant la temporada fem la preparació. Hem anat fent el seguiment i intentarem que no els falti res per a què puguin competir amb les millors condicions possibles». Sobre la província afegeix que «entrenar a Girona és ideal»: «Tant pots fer muntanya com planer i hi ha bon clima, a part que els ciclistes tenen facilitats: centres de fisio, gimnasos qualificats i especialitzats, aeroports a prop, etc.». «Molts dels equips tenen base a Girona per tot això», destaca.

Font i la selecció del Canadà s’instal·laran a París el proper dilluns 22 de juliol, «uns dies abans de la primera competició per tal de fer el reconeixement del lloc, tenir clares les normatives i els protocols, que n’hi ha molts... I també per treballar i estar preparats per la cita».

«Com que París és una ciutat gran, ja ens han dit que hi ha moltes restriccions per a la població, a part de la seguretat per l’alerta terrorista. A la vila olímpica no hi ha lloc per tots, nosaltres estem a un hotel als afores que també forma part del Comitè Olímpic i que té totes les facilitats», diu. En aquest sentit, l’equip de fisioterapeutes encapçalat per Goretti Font durà a terme «un treball molt individual». «L’adaptació no serà complicada, però sí que hi ha més contaminació allà. Tindrem uns horaris en els quals ens tancaran les carreteres, estarem molt marcats», apunta.

La preparació amb Austràlia

Abans de marxar a París, Font ha estat concentrada amb la selecció de ciclisme en pista d’Austràlia a Mallorca per preparar els Jocs. Concentració a Mallorca. La majoria viuen a Girona i els tracta.

«Que dues seleccions apostin per mi és brutal», exclama. En els seus segons Jocs Olímpics queda clar que per a Goretti Font «les bicicletes són per a l’estiu».

