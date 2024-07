El Bàsquet Girona frega el ple de renovació d'abonaments

Hi ha ganes d’ACB a Girona, i encara més amb un projecte que de cara a l’any que ve es presenta il·lusionant. D'ençà que el bàsquet d’elit masculí va tornar a Fontajau fa dues temporades les xifres d’assistències han estat properes al 100%, molt per sobre de la millor època de l’Akasvayu.

Entre un 95 i un 96% dels abonats l’any passat han renovat la seva condició. Això, traduït a nombres naturals, suposa aproximadament que continuen sent abonades unes 4.000 persones mentre que unes 200 ho deixen de ser. El període de renovacions ja està tancat i ara comença el de nous abonats que estan en llista d’espera. D’entre els 2.500 aficionats que es troben en aquesta situació, pocs seran els afortunats, tants com baixes hi ha hagut. I és que les altres 1.000 localitats es reserven per a la compra d’entrades de la resta de públic.

El procés d’admissió de nous abonats porta el seu temps i s’ajusta en funció de les particularitats i necessitats de cada cas i de com estan distribuïts els seients que ara han quedat lliures. Per exemple, algú que només vulgui un seient individual segurament tindrà més opcions d’obtenir l’abonament que en el cas d’una família que demana quatre seients junts.

Tot plegat amb un petit augment dels preus respecte a la temporada passada i amb una nova segmentació per zones, que inclourà la introducció de dues cantonades. Les altres zones són central, lateral i fons. A banda, en la presentació d’abonaments de fa un mes la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle, va revelar que s’havia presentat un projecte per mirar d’ampliar l’aforament per la part de dalt del pavelló, però de moment no s’ha avançat més en aquest tema.

Fontajau, entre els més plens

La xifra d’assistència mitjana a Fontajau aquesta última temporada ha estat pràcticament calcada a la del primer curs a l’ACB, amb un petit augment absolut (el total dels 17 partits) de 726 persones, per una xifra mitjana de 4.936 espectadors. Si bé la dada d’aforament no és exacte, perquè depèn per exemple de les cadires que es col·loquen en la fila 0, és de poc més de 5.200 persones, el que suposa que l’assistència va ser del voltant del 94%. De fet, Fontajau ha estat dels pavellons que més s’han omplert aquest any, només superat pel Pavelló Municipal de Palència, el Pazo de Deportes de Lugo i el Nou Congost de Manresa, amb una assistència d’aproximadament un 97% en els tres casos. Com és d’esperar, els partits amb més assistència van ser els de Barça i Madrid, amb un ple pràcticament absolut.