Darryl Middleton torna a Fontajau com a entrenador assistent

L’última incorporació a l’organigrama tècnic és una persona respectada per la seva professionalitat i coneixement del joc, i alhora, estimada pel que va significar en diverses etapes a Girona a la Lliga ACB, a la LEB OR i a la LEB Bronze. Darryl Middleton (Nova York, 1966) passa a formar part com a entrenador assistent del primer equip del club. Després d’un recorregut destacat i longeu com a jugador per l’elit europea, Middleton ha desenvolupat la seva carrera com a entrenador ajudant des del 2014 fins al 2022 en un dels equips més importants del continent, el CSKA de Moscou, com a ajudant de Dimitris Itoudis.

"Estic molt feliç de tornar a Fontajau després de tants anys fora, després d'haver estat al CSKA Moscou durant 7 anys i a la Xina durant 1 any. És molt bo estar de tornada a casa, poder veure els aficionats i venir aquí com a entrenador ajudant per ajudar l'equip tant com pugui", diu Middleton. "Crec que el meu objectiu principal és ajudar aquests nois a guanyar tants partits com sigui possible. Tenim un equip jove, però crec que podem aconseguir moltes coses junts i faré el millor per ajudar els nois a millorar".

Així, la incorporació de Middleton se suma al lideratge de Jesús Escosa i Fernando San Emeterio. Escosa, un dels cofundadors del club, encapçala l’àrea, San Emeterio s’afegeix aquesta temporada amb llarg bagatge en el bàsquet professional d’alt nivell i compta amb la consideració de la grada de Fontajau per la seva etapa com a jugador. Al seu costat, Erick Moleiro, que contribueix en tasques d’scouting.

Definida la resta del cos tècnic

A la banqueta, el club ha assegurat la continuïtat de Fotis Katsikaris al capdavant del primer equip. El grec representa aquesta voluntat de sumar qualitat i experiència per un creixement esportiu sostenible. Juntament amb ell i Middleton, segueixen com entrenadors assistents; Alex Formento, un dels fundadors de club que va tornar l’any passat i Miquel Fuentes que aporten coneixement i professionalitat amb l’afegit que formen part del club des del primer dia.

La tercera temporada del Bàsquet Girona a l’ACB, el club consolida l’organigrama esportiu del primer equip a través del treball diari i l’evolució del jugador.