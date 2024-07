La imparable dècada de creixement del Girona Judo

L'èxit de l'esport gironí va més enllà dels focus que ocupen, principalment, el futbol i el bàsquet. La lluentor del Girona a la Champions i la força amb què el Bàsquet Girona ha tornat a l'ACB o el model en què s'ha convertit l'Spar Girona, absorbeixen bona part dels focus d'interès d'una societat que s'ha omplert de referents als quals seguir, es miri la direcció que es miri. Però hi ha mil històries més que valen la pena. Com la màgia de Bordils amb l'handbol, les mares de l'hoquei a Sant Jordi Desvalls o altres esportistes amateurs tan vàlids com si fossin professionals. En aquest grup s'hi pot incloure el Securitas-Girona Judo, l'únic club català de Primera, categoria en la qual es va instal·lar ara fa una dècada. El seu àmbit d'actuació no s'atura a l'elit, perquè la feina i els valors que ensenya als centenars de menuts que pugen des dels cinc anys, és incalculable.

Nascut l'any 2000, a les portes del vint-i-cinquè aniversari, presumeixen, amb arguments tangibles, de donar cobertura a sis-cents judokes a partir dels cinc anys. Imparteixen judo extraescolar en tretze centres escolars de cinc poblacions de la comarca del Gironès: Girona, Salt, Quart, Celrà i Sant Gregori. El judo és present a les escoles, que el practiquen durant tot el curs, actuant directament sobre 3.155 alumnes, mitjançant la Lliga Inter-escoles i la Campanya de Judo a l'Escola. Tot i que la instal·lació de referència és el pavelló municipal d'esports Girona-Fontajau, també treballen a Palau, Salt i Celrà.

El primer equip

Pel que fa al judo federat, el Girona disposa de les categories sub-15 (infantil), sub-18 (cadet), sub-21 (júnior) i absoluta (sènior), competint tant a escala individual com per equips en els quatre nivells. La nineta dels ulls és el primer equip, que compleix una dècada a la Lliga Nacional de Judo. Cap altre club català participa, només el gironí. Els resultats més destacats en aquests deu anys són els tres subcampionats i els quatre tercers llocs (bronze), el llistó que han aconseguit aquest 2024 amb Jose Salas com a entrenador (el seu germà Jaime n'és el delegat i una altra institució) i la següent plantilla: Jose Morales (-66 kg), Mikita Holoborovko (-66 kg), Javier Cabello (-73 kg), Stanislav Ribin (-73 kg), Kindi Ba (-81 kg), Gio Akimidze (-81 kg), Nil Anglarill (-81 kg), Pol Menchaca (-90 kg), Marian Catalin (-90 kg), Peter Zilka (-90 kg), Daniel Natea (+90 kg) i Mikita Svyrid (+90 kg).

La força del planter

Si el balanç esportiu de l'equip sènior és extraordinari, la pedrera no es queda enrere. En aquest període de temps, el club va ser campió de Lliga sub-21 el 2013 i subcampió el 2017. En total, aquest curs, el Girona ha assolit trenta-tres distincions: nou ors, vuit plates i onze bronzes a la Copa d'Espanya; un or, una plata i dos bronzes al Campionat d'Espanya i un bronze a la Lliga Nacional. En el Campionat d'Espanya individual, les medalles han estat per a Kindi Ba (or, absoluta), Jan Blanco (plata, sub-15), Jose Morales (bronze, absoluta), Batraz Kokoev (bronze, sub-18), més l'esmentat bronze del Securitas-Girona Judo a la Lliga Nacional, mentre que Max Sances (sub-18), Anastasia Kokoeva (sub-15) i Pol Menchaca (absoluta) van arribar a la fase final i Gio Akimidze (absoluta) va ser cinquè en la segona fase final. Entre Kokoev (or i bronze), Sances (plata i bronze) i Blanco (plata) sumen cinc medalles en els últims dos anys. Una altra mostra evident que el futur està assegurat.

