El Massi Baix Ter guanya la Copa d'Espanya

El Massi Baix Ter Women's Team ha posat aquest cap de setmana el punt final a la seva participació en la Copa d'Espanya Femenina Cofidis 2024 i ho ha fet sent el millor equip de la competició i adjudicant-se les victòries en les categories Elit i sub-23. Després de l'última prova, el Gran Premio Ayuntamiento de León, Susana Pérez s'ha confirmat com la guanyadora absoluta, mentre que Paula Blasi s'ha coronat en categoria sub-23. Igualment, el conjunt de Torroella de Montgrí s'ha convertit en el vencedor per equips després de la disputa de set proves durant quatre mesos. A León, la victòria ha estat per a Valentina Basilico (Eneicat), que ha completat els 82 quilòmetres del recorregut amb un temps de 2 hores, 19 minuts i 15 segons. El podi l'han completat Paula Blasi i Susana Pérez, segona i tercera, respectivament. Per part del Massi Baix Ter també han competit Mireia Trias (11a) i Laia Bosch (25a).

Sergi Güell, president del Club Ciclista Baix Ter, ha fet una valoració molt positiva del rendiment de l'equip a la present edició de la Copa d'Espanya: «El nostre domini ha estat aclaparador, absolut. Ho hem guanyat tot i aquest premi arriba gràcies a la bona feina feta durant tot l'any. Hem demostrat que som un dels equips més potents d'Espanya i això ens deixa molt satisfets. Un dels nostres objectius era aquest i l'hem assolit al mateix temps que hem compaginat un calendari amb proves UCI amb millor rendiment del que esperàvem. Marxarem de vacances amb els deures fets i contents pel que hem fet. La valoració és molt bona i tenim moltes ganes l'any vinent de recuperar la categoria UCI».

La Copa d'Espanya Femenina va començar la primera setmana del passat mes de març amb la disputa del VIII Trofeo Villa de Noja, per després continuar amb el Gran Premio Igartza, el Gran Premio Cidade de Pontevedra, el VI Trofeo Ayuntamiento de Estela, el III Trofeo Residencia Santa Ana de Abanilla, la IV Clàssica de l'Arròs i el GP Ayuntamiento de León. Amb la victòria en categoria absoluta, Susana Pérez succeeix Lucía Ruiz, que va proclamar-se campiona amb l'equip Eneicat l'any passat. Irati Aranguren ha estat la millor en categoria Júnior i Alejandra Neira, la vencedora en Cadet.

11 anys competint

El Massi Baix Ter és el primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter i és dirigit per Toni Miguel i Àngel González. Aquest 2024 disputa la seva 11a temporada en actiu, competint en l'àmbit català, estatal i internacional. Està format per 12 ciclistes, la majoria d'elles catalanes: Laia Bosch, Íngrid Ruiz, Mireia Trias, Marta Romance, Júlia Mir, Paula Blasi i Laia Colomé. Des del mes de febrer i fins a la tardor, l'equip corre en diferents curses d'arreu de l'Estat i també a altres països europeus com ara França, Itàlia i Portugal.