«Ningú del club va parlar amb mi, m'hauria agradat que la sortida s'hagués gestionat diferent»

Dues setmanes després de la seva sortida del Bàsquet Girona, on hi ha jugat les últimes tres temporades havent ajudat l'equip de la seva ciutat a pujar a l'ACB i a consolidar-se en l'elit, Èric Vila ens atén en una estona lliure enmig d'un estiu intens. Al matí està al seu campus, a les tardes entrena, i amb prou feines tindrà uns dies per desconnectar anant als Estats Units amb la seva dona perquè d'aquí a un mes ja comença la pretemporada amb el Breogán, a més de 1.000 quilòmetres de distància de la seva Girona i la seva gent, amb qui sempre hi tindrà un vincle molt especial.

S'esperava la decisió del club de rescindir-li el contracte?

No sé si m'ho esperava, però amb el canvi d'entrenador sabia que hi havia aquesta possibilitat. El club va prendre una decisió i és part del món professional. Has d'ajustar-te al que vingui. Tenir contracte avui en dia no et garanteix res. Són coses de l'esport.

Notava que tenia més la confiança de l'entrenador en l'etapa de Salva Camps?

Sí, està clar. Sempre he dit als entrenadors que no és un problema que m'exigeixin, sinó que també és el que busco. En Salva era molt exigent amb mi i en l'últim mes i mig amb ell vaig estar al meu millor nivell en l'ACB. Per tant, si aquest és el nivell d'exigència que haig d'aguantar per ser el millor, l'aguantaré i, en aquest sentit no tinc cap queixa. Sí que és veritat que amb Fotis, pels motius que pugui tenir, vaig jugar menys. Però com he dit això és part de l'esport i cada entrenador és un món.

Com li va justificar la decisió el club, què li van dir?

Me'n vaig assabentar pel Twitter, honestament.

Abans que li comuniquessin a vostè?

Es van fer els papers i no vaig parlar amb ningú del club. No sé si dolgut és la paraula, però sí que m'hauria agradat que s'hagués gestionat una mica diferent perquè sempre he intentat representar de la millor manera el club i formar part d'uns valors. M'hauria agradat que anés diferent, però és part de l'esport.

Comptava a continuar aquí ni que fos amb aquest nou rol amb menys minuts?

Està clar, sempre he dit que m'agrada ser aquí perquè sóc d'aquí i volia continuar representant la gent de Girona. S'havia de veure quin rol tindria, però de primeres evidentment m'hauria agradat continuar perquè sóc de Girona i m'encanta Girona.

Va parlar amb Fotis respecte al nou rol amb menys minuts que va tenir a final de temporada?

Vaig parlar un parell de cops amb Fotis i li vaig comentar que faria el necessari per ajudar l'equip. No he sigut mai un jugador de queixar-me i sempre he intentat ser un jugador d'equip. Tant a ell com a Salva els hi vaig preguntar què puc fer jo per ajudar l'equip. Fotis em va dir que estava content amb el treball, em va dir quines coses havia de fer i crec que les vaig complir. Després els minuts van ser els que eren, però va ser decisió de l'entrenador i jo com a jugador he de preocupar-me de què puc fer per millorar i estar preparat. En aquest sentit, els dos últims mesos crec que són dels que més he treballat en la meva carrera i diria que era dels que més treballava de l'equip.

Com ha evolucionat Èric Vila des que va arribar al Bàsquet Girona fa tres anys fins avui?

He tingut la sort de poder aprendre de molts jugadors, començant per en Marc i també de Jenkins, jugadors que han tingut un llarg recorregut. He après a com gestionar emocions i la mentalitat que ha de tenir un jugador professional. Diria que el pas més gran que he donat és en aquest sentit, en treballar la mentalitat durant els partits i al llarg d'una temporada que és llarga.

Als 26 anys, sent que encara té molt marge de millora? En quins aspectes s'està focalitzant més en millorar?

Aquest estiu m'estic centrant molt en el tema físic amb l'Arnau Sacot. Crec que és un pas que haig de donar endavant, em sento molt bé, estic agafant pes i quilos i és una cosa que m'ajudarà la següent temporada. Acabo de fer 26 anys i encara sento que puc donar més.

El tir exterior és un aspecte que també té marcat per millorar?

Sí, esclar. Vull millorar en tot, però en la meva posició és bastant clau poder ser una amenaça exterior. En alguns moments de la temporada amb confiança ho he sigut, però esclar que haig de treballar la consistència.

Com va anar el fitxatge pel Breogán? Li va semblar d'inici una bona opció?

Vam estar parlant amb diferents equips de la lliga, i quan va sortir l'opció de Breogán vaig tenir l'oportunitat de parlar amb l'entrenador i el director esportiu i em van transmetre confiança. A més, és un projecte que ajuda molt els jugadors a créixer perquè molts dels que han passat per allà han fet passos endavant, i l'afició del Breogán és una gran afició que està molt a sobre dels jugadors com la d'aquí i jugar al Pazo em motiva.

Quines altres ofertes va tenir a part de la del Breogán?

Ofertes com a tal, només la del Breogán. Vam estar parlant amb altres equips, però el fitxatge del Breogán va ser bastant aviat en el que és l'estiu.

Li va agradar el projecte del Breogán?

Sí, hi havia altres opcions però vam decidir tirar-ho endavant amb el Breogán.

Quin paper espera tenir allà?

Tot es veurà, però crec que serà un equip molt jove, juguen molt versàtil i sobretot espero que pugui jugar, créixer i tindré un bon company de posició com el Toni Nakic que ja el conec de categories inferiors. Vull pensar que entre els dos cobrirem bé la posició de 4.

Es dona la curiosa circumstància de què el Bàsquet Girona i el Breogán han fet un intercanvi pràcticament en la mateixa posició entre vostè i Juan Fernández.

Ell juga més al cinc. En tot cas no he parlat amb ell, però sí que hi ha aquesta coincidència.

Aquesta temporada tornarà a Fontajau però com a rival. Imagino que serà un dia especial per vostè.

Sí, esclar, sempre ho he dit. Jugar a Fontajau sempre és especial.

S'ha sentit molt estimat per l'afició aquests anys no?

Sí, sempre he dit que he tingut molta sort amb la gent de Girona. Per altres esportistes potser no és fàcil jugar a Girona, però jo sempre he tingut molta afició aquí i és una cosa amb el que els hi estic eternament agraït. La veritat és que tant jo com la meva família ens hem sentit molt estimats, i per un noi de Girona és un somni que la gent t'estimi així. Espero que tinguin molts èxits i sempre seré del Girona.

Vostè va estar molt implicat en les mobilitzacions per salvar l'Akasvayu, i ara acaba una etapa en què ha estat una peça clau per fer tornar el bàsquet d'ACB a Fontajau. Sent que ha tancat un cicle?

No ho sento així, però m'agrada pensar que he pogut aportar alguna cosa al fet que el Girona torni a l'elit. Per tant, em sento orgullós i content dels passos que hem donat endavant, primer a LEB, després en els primers anys d'ACB que mai són fàcils i ara lluitant per Europa. No sé si tanco un cercle, però sí que estic content de la feina que hem fet.

Espera tornar algun dia a Fontajau com a jugador del Bàsquet Girona?

Veurem, la carrera com a esportista és molt llarga. Girona sempre serà casa meva i segur que m'agradaria tornar, però com he dit ja veurem on ens porta la vida d'esportista.

