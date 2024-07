El Bàsquet Girona començarà la seva tercera temporada a l'ACB el 28 o 29 de setembre

El Bàsquet Girona ja coneix la data del debut a l'ACB en la temporada 2024/2025. Aquest dimarts s'han anunciat les dates previstes pel proper curs, que arrancarà el cap de setmana del 28 i 29 de setembre, després de la disputa de la Supercopa una setmana abans, i acabarà més tard de l'habitual, el 30 de maig. Serà un curs històric pel bàsquet català, ja que hi competiran sis equips si hi comptem l'Andorra, que és de la Federació Catalana. De fet, ahir es va confirmar també la inscripció del Lleida, que es va guanyar l'ascens en la Final Four, i d'un Corunya que va ascendir de forma directe en quedar primer de la Lliga Regular del que fins ara es coneixia com a LEB Or.

D'entrada, l'ascens del Lleida suposarà un nou viatge més o menys assequible per l'equip gironí i l'afició, mentre que els més llunyans continuaran sent els dos de Canàries i els de Galícia, substituint Santiago de Compostela amb el descens de l'Obradoiro per la Corunya.