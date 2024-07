Katsikaris és l’estrella al campus del Bàsquet Girona

Fotis Katsikaris va ser ahir l’estrella, el convidat perfecte, al campus del Bàsquet Girona que es fa al pavelló Ramon Sitjà fins el 2 d’agost. Mig centenar de nois i noies van aprofitar la presència de l’experimentat entrenador del primer equip per preguntar-li per a tota mena de detalls sobre la seva carrera, tant ara a les banquetes, com anteriorment quan exercia de jugador professional. Katsikaris va parlar del projecte d’aquesta temporada, que pràcticament està construït, i va donar consells als joves per seguir creixent i progressant en la seva formació.

El tècnic grec va arribar al club el gener passat com a recanvi de Salva Camps i va aconseguir que el Bàsquet Girona salvés la categoria. Renovat per al present curs, Katsikaris tindrà a les seves mans una plantilla millorada, que podrà aspirar a més ob jectius que la simple permanència. Així al seu costat, a l’staff tècnic, li arriba Darryl Middleton, un mite del bàsquet a Girona, i a més a més l’estructura s’ha reforçat amb l’entrada de Fernando San Emeterio a la direcció esportiva. A la pista s’han concretat fitxatges il·lusionants com els d’Aljami Durham, Nike Sibande, Juan Fernández i Guillem Ferrando, i es mantenen al bloc peces fonamentals com Juani Marcos i Sergi Martínez. També seguiran, si no hi ha cap daltabaix, Iroegbu, Susinskas i Pons, que tenien clàusules de sortida que, en el cas dels dos primers, ja han caducat, sense que les haguessin executat.

El Bàsquet Girona tornarà a la feina a mitjans d’agost per preparar la Lliga Catalana i la tercera campanya seguida a l’ACB. El club, com va explicar fa setmanes Marc Gasol, busca un rival d’Eurolliga per disputar aquest estiu un partit amistós que serveixi d’acte central per a la celebració del desè aniversari. En les properes setmanes l’ACB sortejarà el calendari.

Tot i que de moment el Bàsquet Girona encara no ha fet oficial cap partit de pretemporada, ja se sap que disputarà el clàssic torneig de Sant Julià de Vilatorta, entre el 29 d’agost i l’1 de setembre.. Els rivals seran el Manresa i l’Andorra. En els propers dies es concretaran més duels amistosos.