El Salt es queda com l'únic equip gironí de la Tercera FEB

Com ja era de preveure, l'únic equip gironí de la Tercera FEB, denominada EBA fins la temporada passada, és el Salt. El filial del Bàsquet Girona va acabar el curs passat classificat en la zona tranquil·la de la taula, aconseguint la permanència molt abans de les últimes jornades en detriment d'un altre equip gironí. Parlem del Quart, que aquesta vegada no s'ha pogut aferrar a l'esperança de la permanència als despatxos i ha acabat certificant el descens a Copa Catalunya que li pertocava per quedar en zona de descens.

En canvi, a l'altre costat trobem el Bisbal, que com ja es va confirmar oficialment fa uns dies ascendeix a Segona FEB. Jugarà en el Grup Est, en el qual es veurà les cares amb altres equips catalans com el Mataró, el Salou, el Santfeliuenc, el Tarragona i el Prat.

Tampoc hi ha sorpreses en el bàsquet femení. L'Uni s'enfrontarà en Lliga Femenina Endesa a dos nous equips, el Joventut -que juntament amb el Saragossa i el València són els únics clubs que juguen en la màxima competició en categoria masculina i femenina- i el navarrès Ardoi. I en Lliga Femenina 2 hi continuaran competint el GEiEG i el Tordera, i a més enguany s'enfrontaran en el grup B.