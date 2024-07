El TAD inhabilita Pedro Rocha, president de la RFEF, durant dos anys

Dos dies després que la selecció espanyola de futbol guanyés l'Eurocopa, el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha decidit inhabilitar durant dos anys el president de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha. Una decisió que implica que Rocha haurà de deixar el càrrec de manera immediata, llevat que prosperin les mesures cautelars que, amb seguretat, reclamarà davant la Justícia ordinària.

Tot i que la proposta de sanció era de sis anys (tres diferents de dos anys), finalment el TAD ha decidit inhabilitar-lo per dos anys per haver acomiadat qui era el secretari general de la Federació, Andreu Camps. Les sancions proposades per prescindir de l'advocat extern Tomás González Cueto i per personar la RFEF en el procés judicial que investiga la presumpta corrupció durant la presidència de Luis Rubiales es queden finalment en una multa econòmica de 16.000 euros per cadascun d'aquests fets.

Aquesta sanció es produeix a causa d'una denúncia del president de l'escola d'entrenadors CENAFE, Miguel Galán, que el Consell Superior d'Esports va elevar al TAD. Després de tres mesos d'instrucció, aquest tribunal ha determinat que Rocha va fer un abús de poder durant la seva llarga etapa com a president de la comissió gestora de la RFEF, va carregar que va assumir després que Luis Rubiales, de qui era vicepresident econòmic, es veiés obligat a presentar-ne la dimissió.

Tret que la Justícia ordinària digui ara el contrari, María Ángeles García 'Yaye' assumiria ara la presidència de la RFEF fins a la celebració d'eleccions ordinàries a la presidència, ja convocades per al mes de setembre. Rocha no es podria presentar a aquests comicis mentre seguís dreta la seva inhabilitació.