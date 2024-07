María Herrera: «Es pensaven que per ser dones aniríem amb tricicle»

Han passat unes setmanes des que va fer història debutant al primer mundial femení de motociclisme. Com se sent?

Les sensacions continuen sent boníssimes. Crec que hem donat espectacle per a tota aquella gent que creia que per ser noies no competiríem perquè no teníem nivell. Haver demostrat que s’equivocaven em fa molt feliç i a més a més guanyar el primer cap de setmana sense haver pogut fer-me a la moto encara per a mi va ser increïble.

Creu que s’han dissipat molts dels dubtes que van sorgir al principi?

Es pensaven que per ser dones aniríem amb tricicle o parades. Jo de debò no entenc la mentalitat d’algunes persones, però bé, l’Ana, la Sara, la Bea i jo hem fet carreres molt boniques i lluitades fins a l’última volta. Hem demostrat que hi ha avançaments al màxim de risc i encara queden molts caps de setmana.

Vostè compagina el mundial femení, amb una Yamaha R7 de sèrie, amb el mundial de MotoE. És difícil competir en dues categories amb motos tan diferents?

La veritat és que és molt complicat. Cada cap de setmana he de posar-me en un pla totalment diferent i de vegades el cap em curtcircuita. Puc anar ràpid, però no tant com m’agradaria. Vaig entrenar amb la r7 sola i al cap de poc ja va arribar Misano. És una conducció molt diferent. La r7, encara que no és una moto3, cal deixar-la córrer a un estil més de 300 i implicava tornar als meus inicis. A més, pesa molt menys que la MotoE que cal fer grans esforços per aturar-la. He de seguir practicant el canvi de xip ràpid per a cada setmana.

De fet, malgrat que la seva traçada era diferent de la de les altres noies li va funcionar.

És que segueixo aprenent. A cada entrenament provava coses diferents i veia que la meva traçada era diferent però que igualment em permetia deixar córrer la moto i frenar més tard. No canviaria la manera de fer les coses a les carreres, era massa arriscat. Tinc marge de millora i més amb aquesta moto, que en ser de sèrie iguala molt les pilots, corre poc i es forma una gran lluita en el rebuf.

María Herrera, a Misano durant la 'superpole' del divendres. / WORLD WCR

Portar motos de sèrie és un handicap?

Bé, limita certes coses. Per exemple, encara necessito entendre per què hem de portar frens de sèrie. Al final és un mundial i encara hem de millorar moltes coses. He llegit crítiques que no estem portant la moto al límit, però és que són motos de sèrie i més que això no podem fer.

Les motos de fàbrica en part es deuen al fet que ha estat un campionat organitzat amb el menor cost possible perquè el major nombre de pilots pogués participar, no?

Sí, i m’agrada que sigui econòmic perquè com que vaig arribar tard a tot, no he aconseguit espònsor per pagar els viatges i ho estic assumint de la meva butxaca. Si no hagués estat tan barat i hi hagués més carreres no hi seria.

A moltes persones els va estranyar no veure el seu nom de primeres i de fet correrà tot el mundial com a wild card perquè no es va inscriure a temps. Què va passar?

Vaig tenir un problema amb un equip que va prometre estar amb mi al mundial però quan va sortir la llista d’inscripcions el meu nom no hi era. No vaig entendre res, m’havien deixat tirada. Era un equip fort i havíem tingut tres reunions. Jo hi vaig confiar. Després li vaig explicar què havia passat a Giovanni, el cap de Forward, quan va començar la temporada de MotoE, i ell va decidir posar els diners de la inscripció. Però he de buscar un altre espònsor per pagar els viatges i la resta de despeses.

Va afirmar després del primer GP que li havia impressionat el nivell. A què es referia?

Encara que la gent no ens conegui, algunes de nosaltres hem estat al davant a 300 també, fins i tot Ana va aconseguir guanyar. Tenim bon nivell, però em van impressionar molt la Sara i la Bea. Fa uns quatre anys que estan amb motos de l’estil de la que fem servir en aquesta categoria i han estat molt fortes. Em va agradar que al capdavant ens apretéssim així. Espero que a poc a poc al capdavant hi vagin entrant cada cop més noies i que es compacti més el grup.

Quines expectatives té per a les altres curses?

Estic contenta, crec que podem donar un bon espectacle perquè es creï una imatge adequada del campionat femení. Hauríem de seguir en la mateixa línia i veure què tal en circuits en què no hem rodat tant com el de Donington Park, on només he rodat una vegada. Al principi, suposo que es mantindrà aquesta dinàmica de cinc pilots al capdavant però no descarto que si plou, les pilots de zones més humides donin una sorpresa i rodin més ràpid.

Creu que aquest campionat evolucionarà en els propers anys?

Crec i desitjo que sí. Que això sigui només l’inici d’una cosa gran, que ens ho mereixem. És cert que jo hagués preferit que s’hagués configurat a partir d’una moto3 o una moto2 perquè sóc una pilot petiteta i és el que se’m dóna millor. Però el que vol la gent és espectacle i en donarem.