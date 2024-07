Mor l'històric exentrenador del Palamós, el Girona i el Figueres Waldo Ramos

Dol al futbol català i, en especial, el gironí, per la mort avui de Waldo Ramos, als 85 anys, a Lloret de Mar. L'històric entrenador que va dur el Palamós de Preferent a Segona A, i que també va passar per les banquetes del Girona i del Figueres, va tenir un paper molt destacat sobretot durant els anys 80 i 90, tot i que abans ja havia aconseguit bons resultats al futbol base de l'Espanyol i, sobretot, del Barça, amb qui s'havia proclamat campió d'Espanya diverses vegades. Ramos, nascut a Nerva (Huelva), va arribar a Catalunya de jove, on hi va tenir una testimonial carrera com a futbolista amateur, però allà on es va fer popular va ser com a entrenador.

El 2019 Waldo Ramos va rebre un emotiu homenatge al Nou Estadi de Palamós. L'entrenador dels ascensos del degà, el míster que a còpia de pujar i pujar va situar el Palamós del futbol regional a Segona Divisió A, va poder recordar i celebrar els 30 anys d'aquell ascens a la categoria de plata del futbol espanyol, l'11 de juny del 1989, durant un partits entre els veterans del Palamós i l'Olot. Aquell juny de 1989, en un atapeït camp de sorra del carrer Cervantes, ara convertit en un aparcament, aquell SuperPalamós capitanejat pel carismàtic Waldo Ramos a la banqueta, i Emili Caballero a la presidència, va derrotar l'Arnedo (4-0) per celebrar matemàticament el salt al futbol d'elit, a la Segona A. Waldo havia agafat el degà a Preferent i el va dur a l'elit. Aquella excel·lent trajectòria a la Costa Brava li va obrir les portes de l'extingit CD Màlaga, tot i que només hi va durar 11 partits i el van fulminar tot i que l'equip anava cinquè per situar a la banqueta l'exjugador Ben Barek. Un canvi que tampoc va servir per tornar els andalusos a la màxima divisió. D'aquella etapa no en guardava gaire bon record: la considerava «traumàtica i efímera. Una anècdota».

Apartat des de feia anys de les banquetes, encara gaudia del futbol i sovint participava en els dinars amb d'altres històrics del futbol gironí que se celebra Nitus Granados a la Garrotxa. Vivia a Lloret. Aquesta tarda les mostres de condol per la seva mort no s'han fet esperar i el Girona, per exemple, ha sigut un dels clubs més matiners en fer-ho.