'Sentir la libertad', el quadern de bitàcola de deu dones pioneres en el món de la nàutica

Theresa Zabell, Natàlia Vía-Dufresne, Mònica Azón, Támara Echegoyen, Estíbaliz Amatriain, Anna Corbella, Pilar Pasanau, Elena Delgado, Macarena Gil i Lali Pujol són deu dones extraordinàries que es van atrevir a superar obstacles i trencar barreres per complir els seus somnis: ser capitana, marina mercant, pràctica portuària, navegant oceànica, esportista d’elit, campiona olímpica… Les seves trajectòries, els seus reptes i els seus èxits queden recollits a 'Sentir la libertad', un llibre de l’escriptora i periodista Asun Paniagua on el mar i la navegació són una metàfora de com la vida implica adaptar-se i ajustar les veles per avançar i arribar al teu destí. Tal com van fer les seves protagonistes, que han estat capaces d’obrir-se camí en un sector a vegades hostil, fins a convertir-se en referents per a les properes generacions.

El projecte neix alhora que se celebra a Barcelona la 37a Copa Amèrica, la competició més important i antiga del món de la vela. Una edició que, al llarg dels anys, ha evolucionat pel que fa a embarcacions i regles, però que presenta la seva evolució més significativa aquest 2024. Per primera vegada els equips femenins tindran un lloc en aquesta competició i, juntament amb elles, debutaran també les joves promeses d’aquesta disciplina.

Esforç i determinació

La Women’s Cup i la Youth America’s Cup representen una fita històrica i un gran pas cap a la igualtat i la inclusió en l’esport.

CaixaBank, patrocinador oficial del Sail Team BCN, l’equip juvenil i femení que representarà Espanya a la competició, ha promogut també l’edició i publicació del llibre. “Per a un banc fermament compromès amb la diversitat i la igualtat, és motiu d’orgull poder donar suport a la publicació d’aquesta obra que visibilitza les històries personals de deu dones extraordinàries, diverses d’elles integrants del Sail Team BCN. Totes són font d’inspiració i exemple de superació, coratge i esperit de lluita”, assegura la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, María Luisa Martínez.

'Sentir la libertad' s’ha presentat en un esdeveniment organitzat a les oficines ‘All in One’ de CaixaBank a Barcelona. Un acte en què han participat quatre de les protagonistes del projecte: Natàlia Vía-Dufresne, Estíbaliz Amatriain, Pilar Pasanau i Mònica Azón; juntament amb elles, l’autora del llibre, Asun Paniagua, que ha destacat “la determinació, la disciplina i les altes dosis de resiliència que demostren aquestes dones, així com els sòlids valors que les han portat a aconseguir l’inimaginable, deixant un llegat que ja forma part de la història”. “Elles han traçat noves rutes cap a la inclusió i l’equitat en el món de la nàutica, tant esportiva com professional.”, ha afegit l’escriptora.

El llibre inclou una tecnologia pionera que permet al lector escriure el seu final personalitzat



Escriu la teva pròpia història

Juntament amb Asun Paniagua, CaixaBank ha dissenyat una iniciativa pionera que permet experimentar amb la literatura. I és que no tot acaba a la darrera pàgina del llibre, sinó que aquest ofereix la possibilitat que cadascú triï el seu propi desenllaç. Amb la tecnologia com a aliada, cada lector/a podrà crear un últim capítol personalitzat i únic.

Al final del llibre trobaran un codi QR que els dirigirà a la plataforma historiasdelibertad.com. Allà només cal seguir uns senzills passos per crear la seva història. I per evitar el síndrome del full en blanc, una intel·ligència artificial entrenada per al projecte plantejarà tres àmplies preguntes a partir de les quals poder dissenyar personatge/s, elaborar la trama i crear el desenllaç amb tot tipus de detall. A més, els lectors/es podran sol·licitar el seu llibre personalitzat en format digital o imprès per conservar-lo com a record o regalar-lo com una obra inèdita i única. La imaginació i la creativitat són l’únic límit.