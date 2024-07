El Bisbal fitxa el base Joelvin Cabrera, amb experiència a la Primera FEB

Segon reforç del Bisbal en el nou projecte de Segona FEB. Els baix-empordanesos han fitxat el base-escorta Joelvin Cabrera, un dominicà amb experiència en LEB Or que farà tripleta en la direcció de joc amb el capità Xevi Torrent i Xavi Viejo.

De 24 anys, Cabrera arriba al Bisbal procedent del Mataró de LEB Plata, on hi ha jugat 10 partits fent uns números destacables i sent una peça clau per ajudar l’equip a salvar la categoria. En més de 24 minuts jugats per partit, ha anotat 14,7 punts i repartit 3,3 assistències. A més, va fregar el 60% en tirs de dos i el 35% en triples en els deu partits que va jugar amb el club mataroní. En la primera part del curs va ser al Cornellà a EBA, on va aconseguir més de 18 punts per partit i un meritori 42% des de la línia exterior.

El director esportiu del Bisbal, Joan Ferrer, destaca que és un base «molt fisic, vertical, amb punts a les mans i molt intens al darrere». El dominicà encaixa a la pefecció amb el perfil de jugador que buscava l’entitat bisbalenca per practicar un joc ràpid, atractiu i dinàmic com el de l’any passat a EBA. «Ara volem ser valents i traslladar-lo a la nova categoria», subratlla Ferrer.

Cabrera pot combinar les posicions de base i escorta, el que es coneix com a «combo». El seu metre i 94 centímetres d’alçada donarà polivalència a l’equip ja que pot defensar alers i al mateix temps fer mal en atac amb el seu 1x1 elèctric i la capacitat d’absorbir contactes en les finalitzacions. Això fa que sigui un jugador complementari a Torrent, més anotador que Cabrera però amb menys cos, i que puguin coincidir alguns minuts a la pista.

Amb aquest fitxatge, al Bisbal ja només li queda un pívot per tancar gairebé la plantilla. En tot cas, el club continuarà atent al mercat per si sorgeix una altra opció que convenci la direcció tècnica.

Rival del Bàsquet Girona

El jugador nascut a Santo Domingo va jugar mitja temporada a la Primera FEB amb el Levitec Huesca, fent uns números més aviat discrets en un mal any pels aragonesos que els va costar el descens de categoria. Va ser el curs 2021-2022, el mateix que el Bàsquet Girona va certificar l’ascens a l’ACB. Es dona la circumstància que el mediàtic debut de Marc Gasol va ser davant el Huesca a Fontajau, però aleshores Cabrera encara no militava a les files dels aragonesos. Sí que hi jugava en el partit de la segona volta disputat a Osca, que va acabar amb un passeig triomfal dels gironins (50-85), i amb un Cabrera que va anotar quatre punts.