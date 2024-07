La gironina Berta Ribas completarà la plantilla de l’Uni

L’aler gironina Berta Ribas, de 20 anys, completarà la plantilla de l’Spar Girona per a la present temporada. És la jugadora escollida per la direcció esportiva per tancar un equip que presentarà un canvi radical respecte el del curs passat, amb moltes cares noves i tant sols tres peces (Ygueravide, Canella i Ainhoa López) supervivents de l’anterior campanya. Ribas ja ha debutat amb l’Uni, tant en Lliga Femenina com fins i tot a l’Eurolliga, el curs 2022/23, de la mà de Bernat Canut. Les dues últimes temporades les ha passat al Tordera, aprofitant la filiació amb l’Uni, i aquest estiu tot i tenir encarrilada la seva incorporació al GEiEG, també de Lliga Femenina 2, li ha acabat arribant l’oportunitat al primer equip de l’Uni, a les ordres de Roberto Íñiguez. Ja sap de quin peu calça, perquè el curs passat va anar convocada en alguns partits de Lliga Femenina i va tenir minuts, per exemple, contra el Bembibre a Fontajau.

Ribas va incorporar-se al Tordera, a Copa Catalunya, l’estiu de 2022, amb l’acord de fer la pretemporada i participar també en els entrenaments de l’Uni. Filla de l’exjugador del Valvi Sito Ribas, i de l’exjugadora del GEiEG campió d’Espanya júnior el 1990, Nuri Bosch, amb 16 anys ja s’havia estrenat amb l’equip grupista a Lliga Femenina 2. No serà la única jugadora gironina a les ordres de Roberto Íñiguez perquè també es contempla que Aina Cargol, que aquesta darrera campanya ha combinat el júnior del Bàsquet Girona Uni Laia Palau amb el primer equip, segueixi creixent també al costat d’Íñiguez. La garrotxina està disputant aquests dies el Mundial U17 amb Espanya a Mèxic.

Fins ara l’Spar Girona ha anunciat les incorporacions de Migna Touré (Montpeller), Klara Lundquist (Sodertalje), Borislava Hristova (Sepsi), Chloe Bibby (Gorzow), Carolina Guerrero (Barça CBaS), Natasha Mack (Phoenix Mercury) i Ivana Jakubcova (Ragusa). Set cares noves que s’afegiran a un bloc que només manté Ygueravide, Canella i Ainhoa López, a banda dels tècnics Roberto Íñiguez i Jordi Sargatal, de la temporada passada.

La Lliga Femenina arrencarà aquesta temporada el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre. Abans s’haurà disputat, a finals de setembre, la Supercopa d’Espanya, on no hi serà l’equip gironí. L’Uni sí que participarà a la Lliga Catalana, que aquest any es farà al pavelló Castell d’en Planes de Vic. El 20 de setembre s’enfrontarà en semifinals al Joventut, i en cas de victòria, jugaria el dia 22 la final contra el vencedor del partit Cadí-Campió de la Lliga Catalana Challenge.

