L'inventor de Bizum desafia Joan Laporta

Quan era un adolescent, Jordi Termes va vendre algun diari a Joan Laporta a s’Agaró. Els seus pares regentaven un quiosc al seu poble natal, en el qual el president del Barça estiueja des de fa anys. Aquest adolescent que ajudava a casa suma avui 51 anys, és el soci 33.488 del club i ha decidit que vol desbancar de la presidència un mandatari que, segons la seva opinió, "no hauria d’haver tornat per a una segona etapa".

Termes se sent avalat per la seva experiència empresarial per endinsar-se a la selva barcelonista. "Veig el Barça molt malament. Veig moltes coses que no m’agraden, moltes altres que no es diuen, o que s’amaguen. I donant-hi voltes penso que em veig obligat moralment a, com a mínim, presentar un projecte i dir les coses d’una forma diferent", comenta a El Periódico de Catalunya, en la seva primera entrevista com a aspirant a ocupar el tron blaugrana.

La seva formació, malgrat procedir de família treballadora, és molt sòlida. Enginyer informàtic. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes. Dos màsters MBA. Un curs de lideratge d’empreses a Harvard... "Sempre m’ha agradat molt el món empresarial. I liderar persones, que és el més complex que hi ha. Ho faig bé".

Regenerar el Barça

A través de Movetia, la seva empresa de serveis digitals, Termes va idear i va desenvolupar Bizum, el popular sistema de pagament instantani per mòbil. "Una important entitat financera a Catalunya ens va demanar idees innovadores i nosaltres en vam proposar 10. I una era Bizum. Vèiem clar que calia crear una manera molt ràpida de moure diners entre usuaris i sense introduir els números dels comptes corrents". Paral·lelament, van crear la tecnologia de molts serveis digitals que, diu, "els clients bancaris fan servir en el dia a dia".

Movetia va ser seleccionada durant tres anys seguits pel Financial Times com una de les empreses que més havia crescut a Europa. I en fa dos, el 2022, Termes va arribar a un acord per a la seva venda a un fons d’inversió nord-americà, cosa que li ha garantit comoditat econòmica. Així les coses, des de principis de juliol s’ha desvinculat del dia a dia i ha decidit marcar-se el repte de professionalitzar el FC Barcelona. "Ha arribat el moment que el Barça es regeneri totalment", afirma.

Acumula uns quants àpats i reunions amb altres socis de cara a formar equip. Assegura que ja el té "en un 60 o 65%", i espera completar-lo al 100% a final d’any. En la seva selecció per a la junta directiva busca de tots els membres tres grans trets: alta capacitat, trajectòria consolidada i independència econòmica.

Perfil rocós

Dispara amb bala. "Si tu accedeixes a ser directiu, o bé disposes de solvència econòmica o has de buscar mitjans per arribar a final de mes. La prova rau en el que passa actualment, que persones que dirigeixen el club reben embargaments de mil euros en els comptes que comparteixen dels avals. Em sembla intolerable. Però és el nivell que tenim avui al FC Barcelona".

Agafa tirada. "L’important patrocini de Spotify es va fer pagant una comissió. Quina manera més trista d’enganyar el soci. Hi havia persones en el club que podien accedir directament a Spotify sense intermediaris. I això és així perquè ho sé. El Barça és una marca mundial, la coneix tothom, és tan simple com agafar el telèfon, trucar al propietari o director general de Spotify i dir: ‘Bon dia, soc el president del Barça, m’agradaria fer un patrocini’. Així que la pregunta és: ¿per què el Barça paga comissions a intermediaris? Si les persones que dirigeixen el club no són lliures i independents, no poden defensar els interessos del Barça de manera independent. Si demana favors, els favors es tornen".

Termes ofereix un perfil rocós i disposat al cos a cos. "M’agradaria tenir un cara a cara amb Laporta. I el primer que faria és preguntar-li de què viu. ‘¿De què viu vostè, senyor Laporta?’ El seu bufet d’advocats no diposita des de fa anys els seus comptes al Registre Mercantil, exposa després de recordar que en el seu primer mandat el dirigent "va cobrar 10,5 milions de l’Uzbekistan per portar el Barça a fer voltes pel món. I ho va fer a través del seu bufet".

L’empresari es mostra preocupat pel deute del club i per la venda constant de patrimoni. "El Barça es pot reconduir, tot i que cada vegada ens ho posen més difícil, per la qual cosa sol·licitaria a Laporta que sisplau ens deixi a les noves generacions portar el club. Però no triguem gaire o ens podem fer mal".

Tot i així, no es mostra partidari d’una moció de censura. "¿Se la mereix? Sí. ¿Ara? No. Ni tan sols tenim camp de futbol, el projecte més important de la història, i paralitzar-lo amb una moció ens podria deixar en una situació complicada. Demano als altres grups que es mobilitzen que no facin cap actuació fins que hàgim tornat a l’estadi. Després es pot mirar de fer-la", assenyala.

No s’ha reunit amb Víctor Font o Joan Camprubí Montal, altres que s’estan posicionant per mirar de tombar Laporta. Sí que ho ha fet amb Marc Ciria. Però ja avança que no pensa fusionar la seva candidatura amb una altra si no és per liderar-la. "No veig la persona adequada per dirigir el Barça en els pròxims anys. En Víctor Font veig algú amb capacitat de gestió però que fa 13 anys que treballa en un projecte sense èxit. Més que Sí al Futur, li hauria de dir Sí al Passat. Diria que li falta alguna cosa per guanyar unes eleccions".

I prossegueix: "M’han dit que he de reunir-me amb Camprubí Montal, però amb tots els respectes només té 30 i pocs anys i és treballador d’una consultora. Una persona que per fer una entrevista o un debat electoral ha de demanar dies de festa, no pot presidir el Barça". Respecte a Ciria, confessa que el té en una alta consideració i espera convèncer-lo per formar part del seu equip.

Termes confia en el seu lideratge. "És relativament fàcil parlar de les coses que no t’agraden. El difícil és enamorar el soci amb un projecte. I aquest és el repte", assenyala. Per exemple, a l’elegir el secretari tècnic ideal, la posició clau al seu entendre. Diu tenir dos candidats al cap. I no l’espanta el desgast personal de la selva blaugrana. "Gens. Sento que és una cosa que he de fer. Així que, ¡als lleons!", afegeix rient.