La maduresa d’Esther Guerrero avisa París

Atletes americans, anglesos, australians i africans han sigut tradicionalment els grans dominadors de les proves d’atletisme dels Jocs Olímpics. Només cal veure els finalistes de la prova de 1.500 de la cita de Tòquio de fa tres anys. Tan sols el noruec Jakob Ingebrigtsen va ser l’excepció a la norma guanyant en categoria masculina, mentre que el palamosí Adel Mechaal i la soriana Marta Pérez van fer un paper digne quedant cinquè i novena respectivament.

I és que aquests resultats que en unes altres circumstàncies es podrien considerar decebedors, en el context d’una final olímpica de 1.500 metres són tot un èxit. La banyolina Ester Guerrero, que ja ha participat en els Jocs de Rio de Janeiro i en els de Tòquio, sap prou bé què es trobarà aquest estiu a la ciutat de la llum. Guerrero està en un dels millors moments de la seva carrera, com a mínim a nivell de maduresa, però això no li assegura poder competir de tu a tu amb les 13 millors atletes del món en 1.500.

Després de protagonitzar una autèntica exhibició en el Campionat d’Espanya de la Nucia juntament amb Adel Mechaal, Guerrero va participar fa una setmana en un dels millors circuits internacionals d’atletisme, la Diamond League, que li va servir com a test per mentalitzar-se de cara a París. La banyolina va acabar la final en penúltima posició però en la vessant personal la seva actuació va ser gairebé immillorable. Va aconseguir una marca històrica en baixar dels quatre minuts (3:59:74), una fita que només havia assolit una altra atleta espanyola, i es va quedar a només 23 centèsimes del rècord d’Espanya que va registrar Natalia Rodríguez el 2005.

«La veritat és que baixar dels 4 minuts era el meu objectiu real. Vaig tenir un regust amarg perquè em vaig quedar a poques dècimes del record d’Espanya», admet una Guerrero, que està tenint grans sensacions. De fet, està convençuda que pot millorar aquest registre i la gran oportunitat la tindrà en els Jocs Olímpics, quan fins i tot es trobarà amb millors corredores, absents en aquesta cita celebrada a la mateixa capital francesa.

Als seus 34 anys, una edat en què es fàcil pensar que un esportista es troba en el tram final de la seva trajectòria, la banyolina assegura que «a nivell de resultats» està en el seu «millor moment» perquè amb el pas dels anys ha adquirit «un bagatge d’experiència» que li permet tenir més armes. Per Guerrero, que puntualitza que no és l’any que millor està entrenant, el secret de trobar-se en aquest moment tant dolç just abans de la competició més especial per un esportista és que «m’he anat centrant en objectius a curt termini». «La lesió em va ensenyar moltes coses, i arribo a aquest nivell perquè he guanyat molta maduresa amb l’edat i l’experiència», comenta .

Tot plegat convida a ser optimista i a creure que plantar-se en una final d’uns Jocs Olímpics no és una fita inabastable, però Guerrero rebaixa qualsevol expectativa en aquest sentit i avisa que el nivell serà major respecte al de la Diamond League. «En 1.500 hi ha moltes americanes, angleses i això em resta possibilitats. M’agradaria estar a les semifinals i poder competir-ho per estar a la final», reconeix la banyolina. Tot i que el repte és gegantí i les seves opcions de situar-se entre les 12 millors corredores del món són poques «sent realista», Guerrero s’aferra al factor de l’atzar que sovint juga el seu paper en una prova de mitja distància com són els 1.500.

Els Jocs de París, que pels atletes començaran el proper dijous dia 1 d’agost, seran una ocasió immillorable per presumir del bon moment que travessa l’atletisme gironí. A Esther Guerrero i Adel Mechaal, que viuran la seva tercera cita olímpica, s’hi ha unit en els últims dies Josué Canales. L’atleta d’origen hondureny s’estrenarà en unes olimpíades en la categoria de 800 metres després d’impressionar amb la seva marca a la Núcia. «L’Adel i jo estem en l’etapa final de la nostra carrera esportiva, si més no en proves intenses, i d'en Josué se’n sentirà a parlar els propers anys, segur. He tingut la sort de compartir equip amb ell i té molt de futur», augura Guerrero, que creu que una de les claus per a què pugui tenir una carrera llarga al màxim nivell és que el respectin les lesions.

Tots tres faran bandera a París del gran talent que hi ha a les comarques gironines juntament amb esportistes d’altres disciplines com Pau Cubarsí (futbol), Queralt Casas (bàsquet), Aleix Garcia i Dennis Carracedo (rem), etc.

