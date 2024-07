Abonar-se als equips gironins de primera és un 12% més car

Abonar-se als tres equips gironins de primera divisió, el Girona FC, el Bàsquet Girona i l’Uni, és entre un 9 i un 12% més car que la temporada passada, en funció del tipus de localitat que d’adquireixi. Així si el curs passat la inversió necessària per tenir el carnet dels tres clubs era d’entre 610 i 1.275 euros, de la forquilla més econòmica a la més cara, i per a un aficionat sènior, aquest curs l’esforç ha hagut de ser superior, entre els 685 i els 1.390. Totes tres entitats han apujat preus, la que menys la de bàsquet femení, que ha incrementat 10 euros l’abonament més car (160) i 5 (95) el més econòmic. El carnet de soci del Girona FC, indispensable per ser abonat, ha passat de 50 a 60 euros, mentre que els preus per zones també han crescut (ara un gol s’ha pagat a 340 i una tribuna a 780). El Bàsquet Girona tampoc ha sigut alié a l’increment de la quota: el carnet més barat, al fons, s’ha apujat 40 euros, de 150 a 190, mentre que el més car, sense comptar la zona vip, al centre de Fontajau, ha passat de 345 a 390. I cal tenir en compte que aquesta temporada la ciutat ha perdut un representant d’elit amb la pèrdua de categoria del Girona CH, el carnet del qual el curs passat tenia un preu únic de 75 euros.

El Girona FC, el Bàsquet Girona i l’Uni ja han descomptat els abonaments als seus aficionats. Els dos primers, a més, permeten la possibilitat de fraccionar els pagaments. El futbol i l’ACB van ser els primers a anunciar les noves quotes, i s’hi va afegir a primers de mes l’Uni, que com admetia aquesta mateixa setmana el seu president Cayetano Pérez a les planes d’aquest diari, nota la presència a l’elit dels altres dos clubs. «La gent pot arribar fins on pot arribar», admetia, lamentant que sovint a l’hora de descartar un abonament es tria el del bàsquet femení. Pérez alerta, però, que aquest curs no seran tant generosos a l’hora de repartir entrades gratuïtes i anima l’afició a abonar-se per seguiruna campanya que tornarà a portar a Fontajau la Lliga Femenina i l’Eurocup.

L’Uni aspira aquest curs a superar els 2.000 abonats i acostar-se als 3.000, una xifra que des del club es considera òptima per garantir la competitivitat de la plantilla. El Bàsquet Girona, per la seva banda, ha tornat a arrasar, un fenomen que dura des que el 19 de juny de 2022 es va fer el salt a l’ACB. El primer any els carnets es van esgotar en 24 hores. I des d’aquell moment la llista d’espera, formada per unes 2.000 persones, no es redueix. Aquest curs, tal i com va revelar aquest diari, entre el 95 i el 96% dels abonats han renovat el carnet, la qual cosa vol dir que dels 4.200 que hi havia només un parell de centenars han renunciat. Per la seva banda, el Girona, que no ha donat dades de les renovacions, segueix disparat en número de socis, amb 15.000, i cua per obtenir un abonament o una entrada per a la Champions. La fal·lera que viu la ciutat per l’esport d’elit es va confirmar la temporada passada, quan tant el Girona FC com el Bàsquet Girona van millorar l’assistència a Montilivi i Fontajau respecte un curs anterior que ja havia donat números molt notables.

