Sergi Canet, experiència per a l’Hipoteca Girona Club Hoquei

L’Hipoteca Girona Club Hoquei ha presentat avui al jugador gironí Sergi Canet, que torna al club on es va formar per aportar des de la seva llarga experiència a l’elit en el nou projecte a OK Lliga Plata.

Canet, de 29 anys, arriba procedent del PAS Alcoi, l’equip contra el qual els gironins van certificar el descens després de perdre el tercer partit del play-out.

El defensa va debutar a l’OK Lliga de la mà del club gironí quan tenia 21 anys i també ha passat pel GEiEG, Tordera, Palafrugell i l’equip italià Vercelli.

«Feia temps que contemplava la idea de tornar a casa. He estat 17 anys al club, passant per totes les categories, i em feia molta il·lusió tornar. Veig molt bon equip per lluitar per les primeres posicions», ha dit Canet que anima l'afició a anar a Palau.