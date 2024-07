Fiona Pinar: una dura adversitat que permet fer realitat un somni

«Després d’estar 10 minuts plorant, tot van ser energies positives i ganes d’anar als Jocs». A vegades la vida et colpeja amb una força que és difícil passar pàgina i veure’n el costat positiu. Ho va saber fer la Fiona Pinar, una jove ripollesa de 21 anys que va convertir una circumstància terrible com l’amputació d’un peu en una oportunitat, o millor dit, en un somni. Per què qui no ha somiat alguna vegada amb participar en uns Jocs Olímpics?

Ja des de ben petita, la Fiona era una apassionada dels esports i gaudia veient per la televisió els Jocs Olímpics. Somiava amb anar-hi, algun dia, com tothom. Era més una fantasia que no pas un anhel amb possibilitats de fer-se realitat. Sempre ha practicat diferents esports. De petita feia atletisme de muntanya, però amb el pas dels anys ho va anar deixant i no ha acabat trobant cap esport que li fes el pes com per dedicar-s’hi professionalment. Un dels que sovint ha practicat com a afició és l’esquí, que li acabaria canviant la vida en tots els sentits.

El 29 de gener de 2022 la Fiona va patir un fatal accident mentre esquiava que la va deixar entre la vida o la mort. Després de diverses operacions i dos bypass, els metges es van veure obligats a amputar-li un peu per salvar-l’hi la vida. «Notava un mal que no havia sentit mai. Em vaig despertar i vaig veure que m’havien amputat el peu», explica la jove ripollesa, que recorda com va ser la instintiva reacció d’ella i els seus pares davant aquell moment tan dur. Però al cap de 10 minuts la Fiona ja li havia donat la volta a la situació. «Vaig recol·locar les meves prioritats», assenyala.

De seguida va veure que se li obria una escletxa per fer realitat el seu somni, que ara deixava de ser una fantasia per convertir-se en quelcom factible. Volia participar en els Jocs Paralímpics de París en atletisme, un esport que ja havia practicat de petita però en una disciplina ben diferent. De fet, assegura que abans s’hauria imaginat competir en natació que en atletisme en uns jocs.

La recuperació va ser un procés lent i complicat i va passar per moments realment durs en els primers entrenaments. «Entrenava un dia i n’havia de parar dos», apunta la Fiona Pinar, que fins el gener d’aquest any no va poder entrenar amb més normalitat un cop ja s’havia adaptat a la nova pròtesi.

Al març va participar en la seva primera cursa a L’Hospitalet després de només tres mesos d’entrenament, marcats per les inevitables llagues. En aquesta competició, va batre el rècord d’Espanya en la seva categoria T64 en els 100 metres, un registre que va atraure l’atenció de la selecció paralímpica espanyola i diversos patrocinadors.

La Fiona s’ha classificat pels Jocs Paralímpics sent sisena del rànquing mundial en els 200 metres. No va poder aconseguir el temps mínim que demana la Federació, que considera que és massa alt. Participarà en les distàncies de 100 i 200 metres llisos en la categoria T64 sense masses aspiracions però amb l’habitual ambició quan se’t presenta una oportunitat d’aquestes característiques. En les dues distàncies el funcionament és molt senzill. Hi haurà una ronda de semifinals amb diferents sèries i els millors atletes es classificaran per a la final.

«Vaig a aprendre, a escoltar els meus companys que segur que em poden donar consells i a gaudir-ho. He de ser realista. Es complicat aspirar a una medalla», reconeix, i tot i això assegura que anirà a totes. De fet, la ripollesa espera que els de Paris només els seus primers Jocs Paralímpics.

Un futur il·lusionant

Un cop hagi complert el seu somni de competir en uns Jocs, a la Fiona li espera un futur ple de noves oportunitats i reptes per endavant que ja està planificant. Un dels aspectes en què es preveu focalitzar és el d’impartir xerrades a escoles, instituts i empreses per visibilitzar la seva discapacitat i explicar la seva història de superació, com ja porta fent des de fa uns mesos. Això ho anirà compaginant amb el grau de Publicitat i Relacions Públiques que està cursant a l’Universitat de Vic, i amb la vessant purament esportiva d’entrenaments, que l’any que ve els realitzarà al CAR de Sant Cugat.

«Sempre he vist l’amputació com una oportunitat per fer coses increïbles», afirma. La seva actitud positiva, la seva disciplina i la seva determinació l’han portat a llocs que mai hauria imaginat, i és probable que, sense el seu accident, no hagués arribat mai on és avui.

150 esportistes espanyols

La Fiona serà una de les 150 esportistes que competiran amb Espanya en els Jocs Paralímpics de París, que se celebraran entre el 28 d’agost i el 8 de setembre. D’aquesta manera, se superen els 135 que van assistir fa cinc anys a Tòquio 2020. En aquella ocasió, l’expedició nacional la van formar 221 persones, mentre que ara ho faran 259, incloent-hi entrenadors, metges, fisioterapeutes, mecànics i personal d’organització i d’oficina.

L’atletisme serà el segon esport amb més representants amb 23, a part de 7 esportistes de suport, només superat per la natació. La participació femenina serà del 38% (53 dones), que suposa un increment respecte a la cita japonesa, on va ser del 33% (40 esportistes). El programa paralímpic de París està compost per 22 esports i Espanya competirà en 16 d’ells. Hi participaran de més de 4.400 esportistes procedents de 182 països.