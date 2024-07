La il·lusió de Paris en la pell de nou gironins

Nou gironins competiran amb els millors esportistes del món entre el 26 de juliol i l’11 d’agost. Alguns hi van amb unes expectatives altes que inclouen la possibilitat de medalla, d’altres amb unes de més baixes o senzillament no en tenen. Però el que sí comparteixen tots ells és la il·lusió i l’ambició amb que afronten una cita inigualable i en què participar-hi ja és tot un èxit.

Parlar d’esportistes olímpics gironins és parlar inevitablement d’atletisme, disciplina que tindrà tres representants que combinen la maduresa de la veterania i el desvergonyiment de la joventut. La dosi d’experiència la posen Esther Guerrero i Adel Mechaal, amb dues cites olímpiques a la motxilla cadascun i amb ganes de donar guerra als atletes favorits. De fet, el palamosí ja va demostrar ahir en la milla de la Diamond League que arriba a Paris en plena forma com la banyolina, que està en el moment més dolç de la seva carrera.

El relleu gironí d’aquests dos corredors en el futur pot ser Josué Canales, que als 22 anys viurà els seus primers Jocs Olímpics després d’obtenir «in extremis l’autorització de World Athletic» per ser seleccionable per Espanya.

També seran els primers jocs pels remers del Club Natació Banayoles, Aleix García i Dennis Carracedo. Ambdós arriben a París amb unes expectatives bastant altes si ens hem de guiar pels seus últims resultats. García, que fa parella amb el gallec Rodrigo Conde, va aconseguir medalles de plata a l’Europeu d’aquest any i al Mundial de 2022. Per la seva banda, Carracedo va ser cinquè a la Copa del Món de Lucerna celebrada aquest abril fent parella amb Caetano Horta. Poden jugar amb el factor sorpresa de ser la seva cita primera olímpica, tot i que amb les seves actuacions passades segurament alguns dels favorits ja compten amb ells com a rivals a tenir en compte.

Qui no s’estrena és el ciclista de muntanya de Santa Coloma, Jofre Cullell, que ja va participar en la cita de Tòquio, quedant quinzè de la seva categoria. Amb molt a guanyar i res a perdre perquè no està en les travesses per lluitar per les medalles, intentarà millorar el resultat de fa quatre anys.

A alguna cosa més aspira la bescanonina Queralt Casas, jugadora de la selecció espanyola de bàsquet. La base del València Bàsquet i el combinat espanyol confien millorar el sisè lloc dels Jocs de Tòquio i lluitar per una medalla. Tindran una primera fase en principi assequible, en què s’enfronten a Puerto Rico, Sèrbia i Xina. Les asiàtiques i les espanyoles són teòricament les dues seleccions favorites per passar directament a la següent fase (un tercer bitllet podria ser per un dels altre combinats en funció dels resultats dels tercers dels altres grups). En tot cas, el fonamental per Espanya pot ser quedar primera per tenir un emparellament més fàcil en quarts de final, l’eliminatòria clau per entrar en la pugna pels guardons.

Candidats a medalla en futbol

Finalment, els que es postulen com a grans candidats a medalla són els representants gironins de futbol, Pau Cubarsí i Laia Codina. El futbolista blaugrana d’Estanyol, una de les grans sensacions d’Europa aquesta última temporada, va ser descartat per Luis de la Fuente de l’Eurocopa perquè jugués els seus primers Jocs amb la sub-21.Ha de ser una de les peces clau que ha d’ajudar la selecció a aconseguir l’or.

Amb la mateixa il·lusió i esperança de tornar a casa amb una medalla, la jugadora de Campllong s’estrena en una cita olímpica. Ja sap què és, però, guanyar un campionat internacional després d’aixecar el Mundial de 2023. Aquest trofeu converteix el combinat de Montse Tomé en el gran rival a batre per la resta de seleccions.