Mechaal avisa els rivals de cara als Jocs fent bronze en la milla de la Diamond League

Adel Mechaal té entre cella i cella lluitar per les medalles en els Jocs Olímpics i aquest dissabte ha demostrat que tindrà les seves possibilitats emportant-se la medalla de bronze en la milla de la Diamond League. L'atleta palamosí s'havia quedat lleugerament endarrerit respecte a les primeres posicions i ha protagonitzat una espectacular remuntada en els últims metres avançant diversos corredors per ser al podi. Mechaal ha fet una marca de 3:49:03, quedant per darrere de l'australià Oliver Hoare i del noruec Narve Nordas.

La Diamond League, celebrada a Londres, és una prestigiosa competició en què hi participen els millors atletes del món, de manera que és una bona presa de contacte pels esportistes de cara als Jocs Olímpics.