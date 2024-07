El pivot James Nnaji escull jugar a Fontajau

Conscient que, de moment, no podrà fer realitat el somni de jugar a l’NBA, tot apunta que James Nnaji aportarà aquesta temporada el seu gra al Bàsquet Girona. Segons ha explicat el periodista especialitzat en bàsquet Óscar Herreros, el pivot nigerià ha pres la decisió de jugar a Fontajau després de rebre ofertes de diversos clubs com el Força Lleida.

Tenint en compte que el jugador, de 19 anys, té contracte amb el Barça fins al 2027 i que no entra en els plans del conjunt blaugrana, totes les parts estarien treballant en la possibilitat que James Nnaji arribi a Girona en qualitat de cedit. De ser així, els gironins assumirien tota la fitxa.

L’interior blaugrana s’està recuperant d’una operació a l’esquena. El passat mes de juny va ser intervingut dels problemes que va arrossegar durant tota la temporada passada a la columna lumbar i encara li queden uns tres mesos de baixa.

Passar per quiròfan, va frustrar els plans de James Nnaji, que tenia la intenció de fer el salt a l’NBA aquest estiu amb els Charlotte Hornets, que tenen els seus drets NBA, i la franquícia americana ha preferit no incorporar-lo encara perquè no l’han pogut provar en les lligues estiuenques de l’NBA. En aquest sentit, el jugador no ha pogut rescindir el seu contracte amb el Barça i, tenint en compte la competència de Willy Hernangómez i Jan Veseley en el lloc de ‘5’, el millor per a què pugui continuar creixent és buscar-se una sortida. El «problema», però, és que la seva fitxa (al voltant d’uns 400.000 euros bruts) és difícil d’assumir per a la majoria de clubs que s’han interessat per la seva cessió.

El Força Lleida és un dels que més ha insistit per aconseguir el seu fitxatge, plantejant-se assumir una part de la fitxa, però a Barris Nord han vist com el Bàsquet Girona els avançava en les negociacions per portar intentar explotar el potencial de James Nnaji. La quantitat de la fitxa no sembla ser un problema per al club presidit per Marc Gasol, que se’n faria càrrec de la totalitat.

Embolic amb el Gran Canària

James Nnaji també ha estat relacionat aquests dies amb el Gran Canària, que necessita reforçar el seu joc interior. Ara bé, el president del club canari, Sitapha Savané, va sortir a desmentir les informacions publicades al respecte. «Fake (fals)», escrivia al seu compte personal d’X l’exjugador del Joventut i Tenerife, entre d’altres.

Tenint en compte les bones relacions que hi ha entre el Barça i el Bàsquet Girona, amb les cessions a Fontajau de jugadors com Sergi Martínez i Juani Marcos (ara en propietat) o Michael Carracedo, l’entesa per James Nnaji hauria d’arribar a bon port.

El pivot va disputar 46 partits la temporada passada amb els blaugrana: 26 a la Lliga Endesa, 19 d’Eurolliga i 1 a la Copa del Rei. No va comptar gaire per a Roger Grimau arran dels problemes que tenia a l’esquena.