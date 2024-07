El calendari de l'Uni: Un derbi davant el Cadí La Seu per començar

L'Spar Girona ha sabut aquest matí bona part del full de ruta que haurà de seguir la temporada 2024/2025, després que la FEB hagi publicat el calendari de la Lliga Femenina Endesa amb la totalitat dels enfrontaments i dates de les 30 jornades que tindrà la competició domèstica.

En aquest sentit, l'Uni s'estrenarà el cap de setmana del 5-6 d'octubre i ho farà amb un emocionant derbi català a la pista del Cadí La Seu. El primer partit a Fontajau no trigarà en arribar: serà en la segona jornada contra l'IDK Euskotren, que es disputarà la setmana següent (12-13 d'octubre). Duels destacats com l'enfrontament amb el València o el clàssic amb el Perfumerías Avenida, es faran esperar fins als caps de setmana del 14-15 de desembre i 4 de gener, respectivament. Per Nadal hi tornarà a haver derbi català, en aquest cas davant el Joventut de Badalona.

La primera volta de la competició arrencarà el 5 d'octubre i conclourà el 4 de gener amb una jornada unificada, en la qual s'acabaran de decidir els bitllets per a la Copa de la Reina. Mentre que la segona volta serà de l'11 de gener al 19 d'abril, quan acabi la temporada regular, i es repartiran els vuit bitllets per als playoffs.