Jordi Termes: «Em fa l'efecte que seré el pròxim president del Barça»

Nascut a S’Agaró fa 51 anys i sense recorregut mediàtic a l’entorn del FC Barcelona, Jordi Termes, es postula com a oposició a Joan Laporta. L’empresari gironí, fundador de l’empresa Movetia, ideòloga de Bizum, explica en una entrevista a Sport, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que es veu com el «pròxim» president del Barça. «Em presentaré a les eleccions i faré un projecte guanyador. Poden passar dues coses: que guanyi o que no. Si no guanyo, haurà de venir algú i ho haurà de fer millor. Soc soci i, si ho fa, el felicitaré».