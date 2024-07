L'Olot serà el primer rival del Barça de Flick

Des de fa una pila d'anys, l'Olot es fa sentir no només pels èxits esportius sinó també pels valors que transmet més enllà dels camps. Aquesta pretemporada, el conjunt garrotxí és en boca de tothom perquè ha estat el primer rival del Girona de Champions League (1-1, al Municipal) en un partit on va deixar una imatge notable. El Girona no serà l'únic rival d'entitat aquest estiu per al conjunt que presideix Joan Agustí, perquè segons explica Sport, del mateix grup editorial que Diari de Girona, l'Olot s'enfrontarà al Barça dijous en un amistós a la Ciutat Esportiva Joan Gamper (18:00). Serà un partit a porta tancada però que suposarà l'estrena de Hansi Flick com a entrenador del conjunt blaugrana. Un partit per a la història del Barça i també de l'Olot, que ja fa dos anys ja s'hi va enfrontar al Municipal (1-1).

Els garrotxins van empatar 1-1 fa dos anys al Municipal contra el Barça / UE Olot

Dijous mateix Flick serà presentat al matí mentre que l'endemà i l'equip començarà la gira cap als Estats Units.