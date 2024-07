GEiEG i Tordera-CB Blanes començaran la temporada oficial el 5 d’octubre

El GEiEG i el Tordera-CB Blanes iniciaran la Lliga Femenina 2 el cap de setmana del 5 d’octubre. Serà la sisena temporada consecutiva que el GEiEG juga en aquesta categoria, mentre que pel Tordera és la segona. El conjunt maresmenc tenia un acord de vinculació amb l’Uni Girona la temporada passada i enguany el té amb el Blanes. Ambdós equips han quedat enquadrats en el grup B, el què suposa que s’enfrontaran entre ells i que tindran un desplaçament especialment assequible. Altres viatges propers seran a Mataró per jugar contra els dos equips de la capital del Maresme.

Les festes nadalenques i el descans el cap de setmana de Setmana Santa seran les úniques aturades abans d’arribar a un mes d’abril en què es tancarà la Lliga Regular marcant el tall classificatori de cara a una fase final, que arribarà dues setmanes després en una seu encara per determinar.

Pas endavant en espectacle

La nova temporada comptarà amb alguns canvis pel que fa a l’organització del campionat, amb els quals la FEB vol fer un pas endavant en espectacle com seran la disponibilitat de pista amb 45 minuts d’antelació a l’hora d’inici de partit per als dos equips o com el nou topall d’altes durant la temporada i que arribarà fins a les 20 fixades el curs passat a la Lliga Endesa i des d’aquest any a la LF Challenge.