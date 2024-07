La lluita internacional aplana l’anhel de Mireia Hernández

Fa unes setmanes va guanyar la medalla d’or en el Duo Mixt Tècnic de l’Europeu de Natació Artística, però això no li val per ser als Jocs de París perquè la seva categoria no és olímpica. Amb aquesta casuística es troba la lloretenca Mireia Hernández, que ha fet mèrits esportius més que suficients per ser a la cita de la capital parisina però que encara haurà de teixint complicitats amb altres actors per aconseguir que el COI inclogui la seva disciplina com a olímpica.

Hernández es mostra satisfeta de tots els avenços que s’han fet en els últims anys en aquesta disciplina per aconseguir més visibilitat i inclusivitat, però encara caldrà un esforç més per complir el seu somni i el de qualsevol esportista, al capdavall. «Estic molt contenta de tota la temporada, del què estem aconseguint, de poder obrir fronteres amb això del duet mixt, i tant de bo que en el futur podem ser els primers que participem en uns Jocs Olímpics i que pugui ser una de les persones que hagi sigut part d’aquest creixement», comenta Hernández, que forma una parella d’alt nivell amb Dennis González.

A part de la medalla d’or que es van penjar a Belgrad, també van guanyar els Jocs Europeus celebrats a Polònia el 2023. Amb el gran moment de forma en què es troba, Hernández admet que «l’espineta clavada hi és», però al mateix temps assegura que «també em motiva a seguir el meu camí, amb l’objectiu clar, i amb mes ganes de treballar i de quan s’aconsegueixi et sentis mes orgullós de tot el que has fet per arribar aquí».

Per aquests Jocs no s’ha sigut a temps, però la voluntat per part del món de la natació artística hi és i els resultats també estan ajudant a que la pressió tingui efecte. Però també és important la difusió mediàtica que se’n faci, i sobretot «que es visibilitzi, la inclusió dels homes en el món de l’esport i que s’apreciï la complementarietat de l’home i la dona», destaca la lloretenca.

Hernández s’aferra al compromís per part de tots els països de fer créixer aquesta disciplina nova. «Del 2015 a ara, hi ha hagut un avanç monumental en el nivell dels duets mixtes», subratlla la nedadora, que es mostra orgullosa de poder aportar el seu granet de sorra perquè el Duo Mixt Tècnic obtingui més visibilitat. La selvatana subratlla, a més, la feina dels presidents del COE i de la Federació perquè «surti endavant de cara als propers Jocs. Encara tenim quatre anys perquè això es consolidi», recorda Hernández.

Rebuda a la Diputació

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va rebre ahir a la seu de la corporació la nedadora lloretenca. Noguer li va fer entrega d’una placa de reconeixement i un ram de flors pels èxits assolits i Hernández va mostrar algunes de les medalles aconseguides els últims anys. n