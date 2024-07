L'Uni fa oficial el fitxatge de la gironina Berta Ribas

L'Spar Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler Berta Ribas, tal com va avançar Diari de Girona. La gironina, de 20 anys i 1,83 m, fa el salt a l'equip de Roberto Íñiguez, després de jugar les darreres dues temporades al CEEB Tordera Uni Girona entre Copa Catalunya i Lliga Femenina 2. El curs passat va fer una mitjana de 6,2 punts i 4,5 rebots en 19 enfrontaments de lliga regular, en què el fins aleshores filial del club gironí va aconseguir la permanència en el seu primer any a la tercera màxima categoria del bàsquet estatal.

“Estem molt contentes d’anunciar el fitxatge de Berta Ribas. La Berta és una jugadora que fa dues temporades que està en dinàmica de primer equip. Per la seva capacitat de treball i predisposició física ens pot ajudar tant en posicions interiors com exteriors”, ha assegurat la directora esportiva Laia Palau.

Berta Ribas és filla de Sito Ribas, exjugador del Valvi Girona, i Nuri Bosch, que va competir amb el GEiEG i es va proclamar campiona d’Espanya amb l’equip júnior. El curs passat ja va anar convocada en alguns partits de Lliga Femenina i va tenir minuts, per exemple, contra el Bembibre a Fontajau.

El Tordera deixa de ser el filial

Tenint en compte que l'Uni i el CEEB Tordera han donat per finalitzat l'acord de filiació -l'entitat torderenca ara té relacions amb el Blanes-, l'Spar Girona no ha volgut deixar perdre una de les perles de la base com és Berta Ribas. La gironina ha format part habitualment de la dinàmica del conjunt gironí durant les dues temporades que ha estat vigent l'acord amb el Tordera i ara passa a ser un membre de ple dret de la plantilla que dirigeix Íñiguez.