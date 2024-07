Joves promeses del bàsquet gaudeixen amb el talent argentí

Ahir no va ser un dia més pels nois i noies del campus de bàsquet del Collell. Ben d’hora van rebre la visita de dos jugadors del Bàsquet Girona: Juani Marcos i Maxi Fjellerup. La fita és especialment remarcable en el cas del base de 24 anys, que ha fet un parèntesi en la convocatòria amb la selecció argentina a només dos dies de que arranquin els Jocs.

Aquestes colònies situades en un entorn privilegiat a la Garrotxa combinen activitats de bàsquet amb l’objectiu de formar jugadors i buscar la seva millora en tots els aspectes del joc, tècnics i tàctics, amb diverses activitats de lleure làser Tag, rocòdrom, camp d’aventura, quads o hípica, entre moltes d’altres. Durant una hora, ahir les joves promeses van fer una aturada a les seves activitats habituals per parlar, preguntar, i compartir una estona de pista amb els que de ben segur són els seus referents.

Algunes de les preguntes van ser com és el dia a dia d’un jugador professional, com valoren la pròxima temporada i com es van iniciar en aquest esport. Per exemple, sobre aquesta última qüestió, Fjellerup va apuntar que la clau va ser «el fet d’estar amb el grup d’amics i compartir amb els companys d’escola i els amics tota la tarda. Per la seva banda, Marcos va explicar que «vaig començar a jugar per influència de la meva família. El meu pare, la meva mare i la meva germana estaven en el món del bàsquet i em van fer enamorar d’aquest esport. Crec que vaig néixer per ser jugador», va reblar el de Rosario.

Una altra pregunta típica però gens fàcil de respondre de la qual els jugadors van intentat sortir-se’n de la manera més políticament correcte possible és el rival que més temen. Mentre Marcos va ser més atrevit i va reconèixer que «els més difícils són el Reial Madrid i el Barça tot i matisar que «si estàs en un equip de màxim nivell has de competir amb tots. En canvi, Fjellerup es va mullar menys i va recordar que «has de competir amb tothom». Altres qüestions van ser en quins equips han jugat i quins són els seus jugadors favorits. Finalment, els 150 nens i nenes del campus van tenir l’oportunitat de fer-se una foto amb els jugadors que de ben segur tindran ben guardada a les seves cases.

Per altra banda, després de dinar, el grup va rebre la visita d’una psicòloga de FIATC, Andrea Suazo, i la psicòloga de la base del club, Carla Triviño, per dur a terme el taller d’educació emocional Emoció en Acció, en què els participants van treballar la importància de les emocions i quin impacte tenen en l’esport.

Continuïtats importants

Juani Marcos i Maxi Fjellerup estan cridats a ser dues peces importants per Katsikaris la pròxima temporada. Especialment clau és la continuïtat del base de Rosario, que ha fitxat pel club gironí aquest estiu després de jugar a Fontajau el curs passat en qualitat de cedit pel Barça. La seva permanència a Girona era una incògnita, com la d’un Fjellerup que amb el preparador grec va sortir de l’ostracisme al qual l’havia condemnat Salva Camps. Ambdós jugadors compartiran vestidor amb un altre argentí, Juan Fernández, nou fitxatge d’enguany que arriba procedent del Breogán.