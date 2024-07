Els equps gironins d'OK Lliga Plata començaran la temporada el 19 d'octubre

El Rivas serà el primer obstacle que haurà de superar el Girona CH per intentar torna a la primera divisió de l'hoquei. Els de Xavier García, juntament amb la resta d'equips de la demarcació, han conegut que l'Ok Lliga Plata arancarà el 19 d'octubre. Mentre que els gironins rebran el conjunt madrileny a Palau, l'Olot rebrà el Manlleu, i Palafrugell i Lloret s'enfontaran en el primer derbi del curs. Això en la divisió sud, mentre que en la nord el Shum Maçanet s'estrenarà visitant l'Espanyol.

La fase regular, que tindrà diverses aturades, finalitzarà el 17 de maig. Els primers classificats de cada grup ascendiran a Primera Divisió directament, mentre que els segons s'enfrontaran en una eliminatòria a doble partit per determinar el tercer equip que puja a OK LLiga. Per altra banda, els dos últims de cada grup baixaran automàticament a OK Lliga Bronze.