L'aventura del Bisbal a la Segona FEB començarà el 5 d'octubre

El Bisbal ja sap quan començarà el seu il·lusionant camí a la Segona FEB. Serà el 5 d'octubre, visitant el Tarragona en un dels molts derbis catalans que es viuran al llarg de la temporada. En el seu grup est també hi haurà el Santfeliuenc, el Prat, el Salou i el Mataró, que serà el viatge més assequible per l'equip i els aficionats que s'hi vulguin desplaçar. La resta de rivals seran de la Comunitat Valenciana i les Balears, a part del Gran Canària, que serà el desplaçament més llunyà.

La competició tindrà diverses aturades: la de la segona quinzena de novebre coincidint amb les finestres FIBA, la de la setmana de Nadal, la de finals de gener per la disputa de la Copa d'Espanya, i la de febrer també pels partits de seleccions. A més, hi haurà una jornada intersetmanal, la de l'11 de desembre. La fase regular acabarà el cap de setmana del 19 d'abril, moment d'inici de la pretemporada.

Un sistema de competició emocionant

El primer classificat de cada grup (est i oest) s'enfrontarà en una eliminatòria a doble partit per decidir un dels equips que pujarà a Primera FEB, mentre que el perdedor passarà a jugar les eliminatòries de playoff a partir dels quarts de final. Del segon al vuitè de cada grup s'enfrontaran primer en una eliminatòria de quarts de final. El set guanyadors, més el perdedor de la final per l'ascens quedaran emparellats en la ronda de quarts de final, i d'aquí en sortiran quatre equips que s'enfrontaran en les semifinals però que en realitat serà ja la gran final perquè els guanyadors de cada eliminatòria obtindran el bitllet per pujar a Primera FEB. Totes les eliminatòries seran amb el format d'anada i tornada.

El sistema de competició de la FEB suposa que cada partit de la temporada sigui molt important perquè la línia entre lluitar per l'ascens o per salvar la categoria és molt fina. El novè i desè classificat no jugaran pretemporada, mentre que els onzens i dotzens s'enfrontaran en una eliminatòria per determinar qui se salva i qui acompanya els dos últims de cada grup a la Tercera FEB.