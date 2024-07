Aleix García es classifica per les semifinals del doble scull dels Jocs

El serinyanenc Aleix García s'ha classificat per les semifinals del soble scull dels Jocs en quedar segon de la seva sèrie. García i el seu company, Rodrigo Conde, han estat segons de la seva sèrie amb un temps de 6:16:17, un resultat que els permermet accedir a la pròxima ronda de manera directa. En el conjunt de les sèries, només han estat superats per la parella holandesa formada per Twellaar i Broenink i pels irlandesos Lynche i Doile.